مهاب مميش: في أحداث 2011 كان فيه ناس أهل شر بالشارع عايزين يهدوا البلد

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، أنه عقب نكسة 1967 أصر على دخول الكلية البحرية.

وقال مهاب مميش في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، :" نكسة 67 خلتنا عايزين ناخد بالتار وناخد حقنا من العدو ".

وتابع مهاب مميش:" اجتهدت داخل الكلية البحرية وكنت من الأوائل على الدفعة بتاعتي في الكلية البحرية ".

وأكمل مهاب مميش :" المشير طنطاوي قالي في البداية إني مش قائد القوات البحرية وقلت له كله بترتيب ربنا وتعرف على شخصيتي في لقاء مطول وتحدث معي عن الكثير من المواقف العسكرية وكيفية التعامل معها".

ولفت مهاب مميش:" ثم تلقيت خبر تولي منصب قائد القوات البحرية والقيادة مسؤولية كبيرة والثقة بالنفس ترتفع " مضيفا:" مكنتش قلقان من منصب قائد القوات البحرية وتحمل المسؤولية يرتبط بأرواح الناس والأمانة والحفاظ على الحق وكان شرف لينا إني كنت قائد القوات البحرية ".

وتابع مهاب مميش:" في أحداث 2011 كان فيه ناس أهل شر في الشارع المصري وتلقيت أحداث 2011 بصدمة كبيرة وكان فيه ناس عايزة تهد مصر من الداخل وأنا كنت متواجد في الشارع أيام 2011 ".