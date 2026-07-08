ريهام سعيد تظهر على الهواء ممسكة بعلم مصر.. وتؤكد: إحنا اتجمعنا على حب بلدنا ورفع علمها

علق الإعلامية ريهام سعيد، على خروج منتخب مصر من كأس العالم بعد الخسارة امام الأرجنتين في دور الـ 16.

وظهرت الإعلامية ريهام سعيد على الهواء ممسكة بعلم مصر معربة عن سعادتها بأداء منتخب مصر المتميز في المونديال.

وقالت ريهام سعيد في برنامجه " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار" ، :" كلنا كنا متجمعين على رفع علم بلدنا وكان هناك حجم كبير من الدعم والتشجيع والفرحة مع كل هدف تحرزه مصر في مشوار كأس العالم ".

وتابعت ريهام سعيد :" إحنا بنحب مصر أوي والامريكان في حالة ذهول من حجم أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية ".

وأكملت ريهام سعيد :" لاعبي منتخب مصر كانوا مجتهدين وأصروا على إسعاد الشعب المصري لكن امبارح في ماتش الأرجنتين مكنش فيه عدل وكان فيه ظل لمنتخبنا ".

