قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مفيش حاجة اسمها قانون للمحليات ديكور وهناك إرادة حقيقية لإصدار القانون
أنتوا والأرجنتين لصوص| أحمد موسى لإسرائيل: يشرفنا عدم تشجيعكم لينا.. وهتفضلوا أعداءنا
الحكم الصومالي عمر أرتان يتضامن مع حسام حسن في واقعة الأرجنتين
عطية الفيومي: حريصون على وضع النقاط على الحروف في ملف المجالس المحلية
روبيو: واشنطن بدأت إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب
الطماطم بـ 30 والبطاطس بـ 25.. ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% خلال العام الجاري
عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي يرسم ملامح دولة أكثر ديناميكية لمواجهة تحديات المستقبل
فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة.. وما حكم إخفاء العيوب الصحية أو المادية قبل الزواج.. وهل يحاسب الإنسان على تضييع الوقت؟
بعد 9 سنوات من العمل .. «داليتش» يستقيل من تدريب منتخب كرواتيا
أحمد موسى عن مطالبة زيكو بإعادة مباراة مصر والأرجنتين: من حقنا
قطر تدين هجمات استهدفت أفرادًا من الشرطة والجيش في باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ريهام سعيد تظهر على الهواء ممسكة بعلم مصر.. وتؤكد: إحنا اتجمعنا على حب بلدنا ورفع علمها

ريهام سعيد
ريهام سعيد
هاني حسين

علق الإعلامية ريهام سعيد، على خروج منتخب مصر من كأس العالم بعد الخسارة امام الأرجنتين في دور الـ 16.

وظهرت الإعلامية ريهام سعيد على الهواء ممسكة بعلم مصر معربة عن سعادتها بأداء منتخب مصر المتميز في المونديال.

وقالت ريهام سعيد في برنامجه " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار" ، :" كلنا كنا متجمعين على رفع علم بلدنا  وكان هناك حجم كبير من الدعم والتشجيع والفرحة مع كل هدف تحرزه مصر في مشوار كأس العالم ".

وتابعت ريهام سعيد :" إحنا بنحب مصر أوي والامريكان في حالة ذهول من حجم أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية ".

وأكملت ريهام سعيد :" لاعبي منتخب مصر كانوا مجتهدين وأصروا على إسعاد الشعب المصري لكن  امبارح في ماتش الأرجنتين مكنش فيه عدل وكان فيه ظل لمنتخبنا ". 
 

ريهام سعيد اخبار التوك شو منتخب مصر الفراعنة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

ترشيحاتنا

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

اللبنانية لولا جفان تشعل صيف 2026 بـ ميني البوم مصري "يا رايحين"

اللبنانية لولا جفان تشعل صيف 2026 بـ ميني ألبوم مصري "يا رايحين"

جلسات مجلس الشيوخ

النقابات والجمعيات الفنية تتمسك بتفعيل قانون حقوق المؤلف حفاظًا على حقوق وكرامة الفنان

بالصور

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد