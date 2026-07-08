أحمد موسى: إسرائيل وحدها كانت ضد مصر في أزمة مباراة الأرجنتين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن غالبية وسائل الإعلام العالمية أبدت تعاطفها مع منتخب مصر بعد مباراة الأرجنتين في كأس العالم، بينما اتهمت وسائل الإعلام الإسرائيلية باتخاذ موقف مغاير، مشيرًا إلى أنها كانت الوحيدة التي لم تساند المنتخب المصري.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن العالم تحدث عن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، مضيفًا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية خالفت هذا الاتجاه.

وأضاف أن إسرائيل ساندت المنتخب الأرجنتيني، كما تم رفع العلم الإسرائيلي خلال المباراة، كما أشار إلى وجود علاقة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإسرائيل.

ووجّه موسى انتقادات حادة إلى الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متابعا: نتنياهو "مجرم حرب" و"فاسد".

وأكمل: إسرائيل لا تحترم العدالة وحقوق الإنسان، وموقفها من مباراة مصر والأرجنتين يتسق مع سياساتها.