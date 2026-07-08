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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي: الأكتاجون يمثل «عقل الدولة».. ورسائل الرئيس السيسي أكدت الاستعداد للتحديات ودعم المشروع الوطني

القيادة الاستراتيجية
القيادة الاستراتيجية
رحمة سمير

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية (الأوكتاجون) يمثل محطة مهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة الحديثة، معتبرًا أنها تمثل "عقل الدولة" المسؤول عن إدارة الأزمات والتحديات.

وأشار إلى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفعاليات حملت توجيهات واضحة للداخل والخارج، ولجميع مؤسسات الدولة.

القيادة الاستراتيجية.. عقل الدولة

قال الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، إن القيادة الاستراتيجية ليست معنية بإدارة شؤون القوات المسلحة فقط؛ وإنما تمثل عقل الدولة بكل مؤسساتها، وتختص بالتخطيط وإدارة الأزمات والطوارئ وفق رؤية شاملة.

رسائل طمأنة للداخل ورسائل واضحة للخارج

وأوضح أن اليوم الثاني من افتتاح القيادة الاستراتيجية شهد توجيه رسائل مباشرة من الدولة، مؤكدًا أن الرسالة للداخل كانت "اطمئنوا"، بينما حملت للخارج رسالة مفادها أن الدولة على استعداد للتعامل مع أي تحديات أو متغيرات.

أول نموذج لمحاكاة إدارة الأزمات

وأشار الديهي إلى أن الدولة قدمت أول نموذج محاكاة لإدارة أزمة محتملة بحضور الرئيس والحكومة والجهات المعنية، موضحًا أن التجربة أظهرت كيفية تنسيق جهود الوزارات والمحافظات والأجهزة التنفيذية في مواجهة الأزمات والطوارئ.

توجيهات رئاسية في ملفات متعددة

وأضاف أن الرئيس السيسي تناول خلال كلمته عددًا من الملفات المهمة، من بينها الإعلام، والمحليات، والأحزاب، ومكافحة الفساد، إلى جانب دعم القطاع الخاص، ووثيقة ملكية الدولة، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الدولة لاستكمال المشروع الوطني المصري.


واختتم نشأت الديهي حديثه بالتأكيد على أن الرسائل الرئاسية جاءت لإعادة التأكيد على أولويات المرحلة المقبلة، وضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع للحفاظ على مسيرة البناء والتنمية، وتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة مختلف التحديات.

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