الحكم الصومالي عمر أرتان يتضامن مع حسام حسن في واقعة الأرجنتين

أعاد الحكم الدولي الصومالي عمر أرتان نشر مقطع فيديو من مباراة منتخب مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026، يظهر فيه المدير الفني للفراعنة حسام حسن وهو يعترض بشدة على حكم المباراة الرابع.

وظهر حسام حسن في اللقطة وهو يشير بيديه في وجه الحكم، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل.

وكتبت إحدى الصفحات على الفيديو الذي أعاد أرتان نشره: "رد فعل حسام حسن على حكم المباراة.. الماتش اتسرق"`

مرفقاً بهاشتاجات: مصر #حسام_حسن #كاس_العالم".

وجاءت خطوة الحكم الصومالي بعد أيام من استبعاده من إدارة مباريات البطولة، في قرار أثار جدلاً كبيراً ،حيث اعتبرها كثيرون رسالة دعم وتضامن مع المدرب المصري ضد ما وصفوه بـ "الظلم التحكيمي".

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 عقب الخسارة أمام الأرجنتين في مباراة شهدت عدة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.