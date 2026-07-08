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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يوجه الشكر للجزائر على دعمها منتخب مصر ويؤكد تضامنه مع المنتخبات العربية

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للشعب الجزائري على دعمه للمنتخب المصري عقب مباراة الأرجنتين، مؤكدًا أن المواقف التي أظهرتها الجماهير العربية تعكس روح التضامن بين الأشقاء.
 

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن الجزائر ساندت المنتخب المصري، موجهًا لها التحية، كما أعرب عن تقديره لمواقف الشعوب العربية التي وقفت إلى جانب مصر خلال البطولة.
 

وأشار إلى أنه شعر بالحزن عقب خروج المنتخب الجزائري من المنافسات، مؤكدًا أنه كان يساند جميع المنتخبات العربية والإفريقية خلال كأس العالم. 

كما انتقد موسى بعض الأشخاص الذين ساندوا المنتخب الأرجنتيني، معبرًا عن رفضه لهذا الموقف، قبل أن يختتم حديثه بالتأكيد أنه لن يشجع أي منتخب في بقية منافسات البطولة بعد خروج المنتخب المصري.
 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الأرجنتين كأس العالم المنتخب المصري

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