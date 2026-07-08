فانس: سنرد بقوة هائلة إذا واصلت إيران هجماتها

توعد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن الولايات المتحدة "سترد بقوة أكبر من أي وقت مضى" إذا واصلت إيران هجماتها، رغم أنه امتنع عن الخوض في تفاصيل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن ضربة اليوم الأربعاء.

وقال فانس - في تصريحات - "الاتفاق الأساسي الذي توصلنا إليه هو أننا سنرفع حصارنا إذا توقفتم (إيران) عن إطلاق النار على السفن. لكن إذا أطلقتم النار على السفن، فسوف نرد، وسنرد بقوة أكبر من أي وقت مضى". وفق شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

وانتقد نائب الرئيس الأمريكي، إيران لعدم وفائها بوعدها، قائلاً "لقد كانوا ملتزمين، وتصرفوا بشكل جيد لمدة أسبوع تقريبًا، لكنهم بعد ذلك بدأوا في إطلاق النار على السفن".

وهدد فانس بالرد بقوة هائلة إذا أطلقت إيران النار على السفن، مشيرًا إلى أن هذه هي الطريقة الأساسية التي ستسير بها الأمور.