القيادة المركزية الأمريكية: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة على الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها بدأت تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن ضربات اليوم أوسع نطاقا من تلك التي نفذت في الأيام السابقة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وحمّلت القيادة المركزية الأمريكية، إيران، مسؤولية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت الملاحة في المضيق.

أنظمة دفاع جوي

وأكدت أنها استهدفت رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري الإيراني ومواقع لصواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي.