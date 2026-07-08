القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ دوريات في أنحاء الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الامريكية، أن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تنفذ دوريات في أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية ـ في منشور على صفحتها على نصة التواصل الإجتمايع "إكس" - "تقوم أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية اليوم بدوريات في مياه الشرق الأوسط، في حين تواصل قوات القيادة المركزية الأمريكية /سنتكوم/ تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وتابعت: "خلال الشهر الماضي، عبرت سفن حربية وطائرات أمريكية بحر العرب في تشكيل متقارب، مستعرضةً بذلك قوة عسكرية وقدرات نارية أمريكية فريدة من نوعها".