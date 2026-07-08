الكارت الموحد 2026.. خطوات الاستخراج وأماكن الاستلام والمزايا

يشهد الكارت الموحد 2026 اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، مع استمرار تطبيق منظومة الكارت الموحد باعتبارها بديلًا لبطاقات التموين التقليدية في عدد من المحافظات؛ تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف المنظومة توفير مجموعة من الخدمات الحكومية من خلال بطاقة ذكية واحدة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة وتعزيز منظومة التحول الرقمي.

ويحرص كثير من المواطنين على معرفة خطوات استخراج الكارت الموحد، وآلية استلامه، والخدمات التي يقدمها، إلى جانب أماكن التسليم والإجراءات المطلوبة، خاصة مع استمرار التوسع في تطبيق المنظومة ضمن خطة تطوير منظومة الدعم والخدمات الحكومية الإلكترونية.

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خطوات استخراج الكارت الموحد 2026

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الكارت الموحد 2026، وذلك لضمان إصدار البطاقة واستكمال بيانات المستفيدين بصورة صحيحة، وجاءت الخطوات على النحو الآتي:

فتح حساب شخصي للمواطن داخل الهيئة القومية للبريد.

تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي.

تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة لدى إحدى شركات الاتصالات.

إصدار الكارت مزودًا ببصمة ذكية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن استخراج الكارت الموحد 2026 وتسليمه يتم مجانًا للمواطنين، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، وذلك في إطار تنفيذ منظومة الكارت الموحد وتيسير إجراءات الحصول عليه.

طريقة استلام الكارت الموحد 2026

أوضحت وزارة التموين أن المواطن سيتلقى رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول المسجل باسمه، تتضمن موعد ومكان استلام الكارت الموحد 2026.

ويتعين على رب الأسرة التوجه إلى مكتب البريد أو مكتب التموين المحدد في الرسالة النصية، بصحبة الزوجة والأبناء الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا، لاستلام البطاقات الخاصة بهم، وفق الإجراءات التي حددتها الوزارة.

كما يشترط عند استلام الكارت الموحد تقديم المستندات الآتية:

بطاقة الرقم القومي.

رقم الهاتف المحمول المسجل باسم كل مستفيد.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة استلام الكارت تستمر لمدة شهر من تاريخ إرسال الرسالة النصية، ثم تمتد لشهر إضافي في المكان المحدد، قبل اتخاذ الإجراءات الخاصة بالبطاقة في حال عدم استلامها خلال المدة المقررة.

استخدامات الكارت الموحد 2026

لا تقتصر استخدامات الكارت الموحد 2026 على صرف السلع التموينية فقط، وإنما يتيح للمواطنين الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية من خلال بطاقة واحدة، وتشمل الاستخدامات الآتية:

صرف الخبز المدعم والسلع التموينية.

تنفيذ المدفوعات الحكومية الرقمية.

الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

استقبال وتحويل الأموال.

السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد.

الشراء من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني لدى التجار.

ويعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، حيث يتم خصم قيمة العمليات التي يجريها المستفيد مباشرة من الرصيد المتاح بها، بما يوفر وسيلة إلكترونية متكاملة للحصول على العديد من الخدمات.

أماكن استلام الكارت الموحد 2026

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهات المخصصة لتسليم الكارت الموحد 2026 للمواطنين، وذلك لتسهيل عملية الاستلام وفق الأماكن التي تحددها المنظومة، وتشمل الجهات الآتية:

مكاتب الهيئة القومية للبريد.

مكاتب التموين.

مقار التأمين الصحي الشامل.

الجهات التي تحددها الرسالة النصية المرسلة إلى المواطن.

وفي حال عدم وصول رسالة تحديد موعد ومكان الاستلام، يمكن للمواطن التواصل مع الخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على الرقم 15999، للاستعلام عن موعد ومكان استلام الكارت الموحد.

مميزات الكارت الموحد 2026

يهدف الكارت الموحد 2026 إلى توحيد عدد من الخدمات الحكومية داخل بطاقة ذكية واحدة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال وسائل تحقق إلكترونية حديثة تعتمد على البيانات والبصمة الذكية.

وتسعى المنظومة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات الحكومية، مع توفير وسيلة إلكترونية موحدة تتيح تنفيذ عدد من المعاملات المختلفة من خلال بطاقة واحدة، بما يواكب خطط تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطة التوسع في تطبيق منظومة الكارت الموحد

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة التوسع في تطبيق منظومة الكارت الموحد 2026، تمهيدًا لتطبيقها تدريجيًا في مختلف المحافظات، في إطار جهود تطوير منظومة الدعم والخدمات الحكومية الإلكترونية.

ويترقب المواطنون استمرار تنفيذ مراحل المنظومة خلال الفترة المقبلة، لما توفره من خدمات متعددة داخل بطاقة واحدة، فضلًا عن اعتمادها على أحدث وسائل التحقق الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق الضوابط المعتمدة.