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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مصر تدخل عصر "الكارت الموحد 2026".. كل الخدمات في بطاقة واحدة

الكارت الموحد
الكارت الموحد
قسم الخدمات

​في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي الشامل وتسهيل حياة المواطنين، تم الإعلان رسميًا عن إطلاق "الكارت الموحد 2026"، ليكون البديل الرسمي والذكي لبطاقة التموين التقليدية. 

ولا تقتصر هذه الخطوة على تحديث شكل البطاقات فحسب، بل تُعد ثورة تنموية تهدف إلى حوكمة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بأعلى درجات الكفاءة والأمان.

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

​منظومة ذكية لدمج الخدمات

و​تأتي الميزة الكبرى للكارت الموحد في قدرته الفائقة على دمج الخدمات الأساسية للمواطن في مكان واحد. 

وبدلاً من حمل عدة بطاقات، يجمع الكارت الجديد بين:

بطاقة التموين: لصرف السلع الغذائية المدعومة ونقاط الخبز.

التأمين الصحي الشامل: لتلقي الرعاية الطبية والخدمات العلاجية.

المدفوعات الحكومية والمصرفية: حيث يتيح الكارت عمليات الشراء، السحب النقدي، وصرف الدعم المالي بسهولة ويسر.

الكارت الموحد الذكي الحكومي

​4 خطوات بسيطة لاستخراج الكارت الموحد

و​وضعت الجهات المعنية آلية ميسرة ومحددة للمواطنين للحصول على الكارت الجديد عبر أربع خطوات متتالية:

فتح حساب بالبريد: يتوجه المواطن لأقرب مكتب بريد لفتح حساب مجاني.

تسجيل البيانات: تسجيل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول لربط الحساب بالهوية الشخصية.

تسجيل البصمة الذكية: أخذ البصمة الحيوية للمواطن لضمان أعلى مستويات الأمان الإشاري والتعرف الرقمي.

استلام الرسالة النصية (SMS): يتلقى المواطن رسالة على هاتفه تُحدد موعد ومكان استلام الكارت الخاص به.

الكارت الموحد الذكي

​أين يتوجه المواطنون للاستلام؟

و​حددت الحكومة ثلاثة منافذ رئيسية وموزعة جغرافيًا للتيسير على المواطنين وتجنب التكدس، وهي:

  1. ​مكاتب التموين المنتشرة في كافة الأحياء والمراكز.
  2. ​وحدات هيئة التأمين الصحي.
  3. ​ديوان عام المحافظة التابع لها المواطن.

​مميزات استثنائية للمواطن والدولة

و​يُقدم الكارت الموحد حزمة من المزايا التي تجعل منه نقلة نوعية في التعاملات اليومية، وأبرزها:

حساب بريدي مجاني بالكامل: بدون أي رسوم إدارية لفتح الحساب.

بصمة ذكية متطورة: لمنع التلاعب وتأكيد وصول الدعم العيني والمالي لصاحب الحق تمامًا.

خدمات حكومية متعددة ببطاقة واحدة: تنهي عصر البيروقراطية وتعدد الوثائق الورقية والبطاقات البلاستيكية.

الكارت الموحد لوسائل النقل

​ويُمثل "الكارت الموحد 2026" النواة الحقيقية لبناء مجتمع رقمي متكامل في مصر، حيث تندمج التكنولوجيا بمتطلبات الحياة اليومية لتوفير حياة كريمة ومستدامة لكل مواطن.

الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد

وكان عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وذلك بحضور المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، ومتابعة مراحل التطبيق وآليات التكامل بين قواعد البيانات والجهات المشاركة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها بكفاءة وشفافية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف جهات الدولة المعنية لدعم جهود التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تيسر على المواطنين الحصول على الخدمات المختلفة من خلال منصة موحدة وآمنة.

كل ما تريد معرفته عن منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني - صورة أرشيفية

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتشغيلية الخاصة بالمنظومة، وآليات التوسع التدريجي في التطبيق، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات حكومية رقمية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي

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