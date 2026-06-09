بعائد يصل 27%.. أفضل شهادات الإدخار الإسلامية 2026 في البنوك بعد قرار المركزي

تشهد ساحة الأوعية الادخارية في البنوك في مصر طفرة كبيرة وتنافسية حادة لجذب السيولة النقدية، لا سيما بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وقد زاد إقبال قطاع عريض من المواطنين نحو أوعية الادخار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (الشهادات والصكوك القائمة على صيغة المضاربة أو المرابحة)، بعدما نجحت عدة بنوك في رفع العائد ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، محققة معدلات أرباح قياسية تصل إلى 27%.

ونرصد أفضل الشهادات والصكوك الإسلامية المتاحة في السوق المصرفي لعام 2026، من حيث نسب العائد ودورية الصرف والشروط.

1. صكوك وشهادات بنك مصر (المعاملات الإسلامية "كنانة")

يصدر بنك مصر باقة من الأوعية المتوافقة مع الشريعة التي شهدت تعديلات جاذبة في نسب الأرباح المتوقعة:

شهادة "كنانة" ذات العائد المتغير: تمنح عائداً تنافسياً يقترب من حاجز 26% إلى 27% (وفقاً لنتائج أعمال البنك وتغيرات الفائدة بالمركزي)، وتصدر بأجل 3 سنوات.

دورية الصرف: يتيح البنك خيارات مرنة لصرف العائد تتنوع بين (شهري، ربع سنوي، أو في نهاية مدة الشهادة) لتلبية احتياجات مختلف العملاء.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

2. شهادات البنك الأهلي المصري (الخدمات المصرفية الإسلامية)

ويقدم البنك الأهلي عبر فروعه الإسلامية خيارات ادخارية متميزة تعتمد على صيغة "المضاربة الإسلامية":

الشهادة الخماسية الإسلامية والشهادة الثلاثية: تم رفع العائد المستهدف عليها ليتراوح بين 25% و26.5% سنوياً تحت الحساب (يتم تسويته وفقاً للميزانية الفعلية للفروع الإسلامية).

ميزة الصرف: يتميز البنك الأهلي بانتظام دورية الصرف شهرياً، مما يوفر دخلاً دورياً ثابتاً للمواطنين وأصحاب المعاشات.

3. شهادات بنك فيصل الإسلامي المصري

وأجرى بنك فيصل تحديثاً على أوعيته الادخارية لتظل في صدارة الاختيارات:

شهادات الادخار الثلاثية والخماسية (ذات العائد المتغير): تخطى العائد الفعلي الموزع على أصحاب هذه الشهادات حاجز 26% سنوياً في آخر رصد لنتائج أعمال البنك.

صكوك الاستثمار الازدهار (أجل 5 سنوات): تتميز بمنح عائد ربع سنوي (كل 3 أشهر) يدخل في حساب العميل مباشرة، وتعد من أكثر الأوعية استقراراً وتفضله العائلات لمدد الاستثمار الطويلة.

4. شهادات مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB Egypt)

ويقدم المصرف باقة متطورة من الصكوك والشهادات الاستثمارية المتوافقة تماماً مع أحكام الشريعة:

الصك الثلاثي وصك "الخير": يمنح عوائد متوقعة منافسة جداً تصل إلى 25.5% سنوياً عند اختيار دورية الصرف السنوية، و25% عند الصرف الشهري.

ويتيح المصرف إمكانية التمويل بضمان الصك بنسبة تصل إلى 95% من قيمته الاسمية وفقاً لصيغ المرابحة الإسلامية.

ما الفرق بين الشهادات التقليدية والإسلامية بعد قرار المركزي؟

ويوضح خبراء الاقتصاد والتمويل الإسلامي، الفرق بين الشهادات التقليدية والإسلامية بعد قرار المركزي، من خلال محددين:

طبيعة العائد: في الشهادات التقليدية يكون العائد "ثابتاً ومحدداً مسبقاً" كنسبة قطعية، بينما في الشهادات الإسلامية يكون العائد "متغيراً ومستهدفاً تحت الحساب"؛ حيث يخضع لنتائج أرباح البنك الفعلية في المشروعات التي يمولها عبر قطاع المعاملات الإسلامية.

صيغة التعاقد: العقود الإسلامية تقوم على "المضاربة الشرعية" (البنك هو المضارب والعميل هو صاحب رأس المال)، ويكون الربح مشاعاً بينهما بنسبة متفق عليها، وتُحظر تماماً استثمار هذه الأموال في قطاعات غير متوافقة مع الشريعة.

وتشير التوقعات المصرفية إلى استمرار تدفق رؤوس الأموال نحو هذه الأوعية الإسلامية خلال النصف الثاني من عام 2026؛ نظراً لتقارب العوائد مع الشهادات التقليدية، مما يحقق معادلة الربحية العالية والاطمئنان الشرعي في آن واحد.