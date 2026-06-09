عاود التراجع مجددا.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في البنوك

عاود سعر الدولار اليوم الأحد الانخفاض مجددا، بعد أن ارتفع أمس الاثنين.

أسعار الدولار اليوم

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه تحت مستوى الـ 52 مرة أخرى متراوح بين 51.80 و51.60 للشراء و51.90 و51.70 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 9-6-2026، بمستهل التعاملات ضمن نشرته الخدمية.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 51.74 جنيه للشراء و51.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.71 جنيه للشراء و51.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 51.71 جنيه للشراء و51.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك التنمية الصناعية 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في كردي أجريكول 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.68 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.68 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.68 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.