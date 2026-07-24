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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بوسي تكشف سبب إعادة تقديم أغنية أنا الدنيا | خاص

الفنانة بوسي
الفنانة بوسي
تصوير: عمر خالد   -  
أوركيد سامي

كشفت الفنانة بوسي، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن كواليس إعادة تقديم أغنية "أنا الدنيا"، مؤكدة أنها اتخذت هذه الخطوة بعد شعورها بأن الأغنية لم تحصل على النجاح الذي تستحقه عند طرحها لأول مرة.

وقالت بوسي إنها شعرت بأن الأغنية تستحق فرصة جديدة للوصول إلى الجمهور، لذلك قررت إعادة تقديمها بشكل مختلف، معربة عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها منذ طرحها، مؤكدة أن تفاعل الجمهور مع الأغنية وأسعدها للغاية، وأنها سعيدة بالأجواء التي صاحبت نجاحها.

وعن الطريقة التي تعتمد عليها في اختيار أغانيها، أوضحت بوسي أنها تحرص دائمًا على تقديم أعمال مختلفة، مشيرة إلى أنها لا تبحث فقط عن اللحن، وإنما تهتم في المقام الأول بالكلمات والإحساس الذي تنقله الأغنية.

وأضافت أن الأغنية الدرامية بالنسبة لها يجب أن تكون كلماتها قريبة من الناس وتعبر عن مشاعرهم، أما الأغاني المبهجة فتختارها أيضًا بعناية، على أن تحمل كلمات جميلة وخفيفة وقادرة على الوصول إلى الجمهور بسهولة.

وتحدثت بوسي أيضًا عن سر حفاظها على جمالها وإطلالتها، مؤكدة أنها لا تتبع وصفة خاصة أو روتينًا معينًا، لكنها تؤمن بأن الجمال الحقيقي ينعكس من الداخل.

وقالت: "أهم حاجة إن الإنسان يكون اللي في قلبه وروحه كويسين، لأن ده بيبان على الشكل، وكل ما الإنسان يكون طيب ونفسه صافية، ده بيظهر على ملامحه."

وفي ختام حديثها، أعربت بوسي عن سعادتها الكبيرة بالدعم المستمر الذي تتلقاه من جمهورها، مؤكدة أن محبة الجمهور وتشجيعه يمثلان الدافع الأكبر لها للاستمرار في تقديم أعمال جديدة تحظى بإعجابهم.

ويُذكر أن بوسي طرحت مؤخرًا أغنية "كلام ماما"، التي تقدمها بمشاركة الفنان مسلم، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "خلي بالك من نفسك"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، كما تصدرت قوائم التريند وتفاعلت معها شريحة واسعة من الجمهور.

ويشارك في بطولة فيلم "خلي بالك من نفسك" كل من ياسمين عبد العزيز، وأحمد السقا، وكريم فهمي، وبوسي، ولبلة، ومحمد رضوان، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور مجموعة من ضيوف الشرف ضمن أحداث الفيلم.


https://youtube.com/shorts/p55teW9Q5c0?si=YvFxGZVVgSkeAAxB

الفنانة بوسي اخبار الفن نجوم الفن

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