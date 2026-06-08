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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

6 مليارات ملف.. موعد انتهاء أزمة سيستم التأمينات والمعاشات

المعاشات
المعاشات
قسم الخدمات

​في خطوة حاسمة لإنهاء حالة القلق لدى قطاع عريض من المواطنين، كشف د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل ومستجدات أزمة المنظومة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (السيستم) المتسببة في أزمة المعاشات.

وأعلن رئيس الوزراء عن خطة عاجلة وجدول زمني محدد للانتهاء من عملية التحول الرقمي الشاملة التي تشهدها الهيئة حاليًا.

​عيوب النظام القديم.. خطورة التوقف التام

​وأوضح رئيس الوزراء أن النظام التكنولوجي القديم للتأمينات كان يعاني من ثغرات ومشاكل فنية عديدة، مؤكدًا أن الوضع كان حرجًا إلى الحد الذي هدد بتوقف المنظومة عن العمل بالكامل خلال العام الماضي. 

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وأشار إلى أن الانتقال إلى نظام حديث ومتطور لم يعد مجرد خيار رفاهية، بل كان الحل الوحيد والحتمي لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وحماية بياناتهم.

​أضخم عملية نقل بيانات: 6 مليارات ملف

​وفي سياق استعراضه لحجم العمل الضخم الجاري تنفيذه، أعلن رئيس الوزراء أنه يتم حاليًا نقل ما يقرب من 6 مليارات ملف من النظام القديم المتهالك إلى النظام الجديد المستحدث. 

وأقرّ بأن هذه العملية المعقدة والضخمة أدت إلى حدوث تأخير بسيط ومؤقت في إنجاز بعض الملفات والمعاملات الخاصة بالمواطنين خلال الفترة الأخيرة.

​جدول زمني محدد لإنهاء الأزمة

​وطمأن رئيس الوزراء المواطنين بوضع جداول زمنية صارمة لإنهاء هذا الوضع الانتقالي، وجاءت الالتزامات كالتالي:

خلال أسبوعين: سيتم الانتهاء تمامًا من تسوية ونقل كافة الملفات المتبقية والمتأخرة.

خلال شهرين: ستشهد المنظومة الإلكترونية الجديدة استقرارًا كاملًا وبشكل نهائي في كافة مكاتب وخدمات التأمينات على مستوى الجمهورية.

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و​تأتي هذه التصريحات في إطار المتابعة المستمرة لملف التحول الرقمي في مصر، وضمن جهود الدولة لتحديث البنية التكنولوجية للمؤسسات الحكومية بما يضمن تقديم خدمات أسرع وأكثر أمانًا للمواطن المصري.

التأمين الاجتماعي تعتذر للمواطنين

وكانت شهدت الفترة الأخيرة شكاوى كثيرة من عدد كبير من أصحاب المعاشات، ومن يريدون الانضمام لـ التأمينات، وأن ذلك كان بسبب مشكلات في السيستم، وأن الكثير من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة بخصوص هذا الأمر.

وخلال الساعات القليلة الماضية أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تستقبل يوميًا ملفات جديدة من المواطنين، وأن عدد المواطنين الذين يعانون من مشكلات تتعلق بالتأمينات ولم يتمكنوا من صرف معاشاتهم حتى الآن يبلغ 45 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن عددهم كان في البداية 150 ألفًا.

وقال: «أتوجه بالاعتذار إلى كل من تأخر صرف معاشه، فقد تأخرت الهيئة في ربط معاشاتهم، وكان ذلك خارجًا عن إرادتها».

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وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال حواره ببرنامج «من ماسبيرو» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر القناة الأولى، أنه سيتم خلال أسبوعين حل جميع المشكلات الخاصة بالتأمينات، وأن جميع العاملين بالهيئة يبذلون جهودًا مكثفة للانتهاء من جميع الملفات.

ولفت إلى أن هناك مواطنين يخرجون يوميًا إلى المعاش، وآخرين يتوفون، لذلك فإن عمل الهيئة مستمر بشكل دائم، مشيرًا إلى أن متوسط طلبات التأمينات اليومية، أو ما يُعرف بطلبات أداء الخدمة، يبلغ نحو 50 ألف طلب.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المنظومة الجديدة للهيئة «ناجحة للغاية»، معربًا عن استغرابه من بعض من يصفون أنفسهم بـ«خبراء تأمينيين» ويتحدثون عبر القنوات الفضائية عن عدم قدرة قواعد البيانات على استيعاب أعداد المستخدمين.

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