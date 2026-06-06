بورصة الدواجن اليوم.. الأسعار من 60 جنيها والعروض والتخفيضات تنعش حركة البيع

​شهدت أسواق الدواجن واللحوم البيضاء اليوم، السبت 6 يونيو، حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسعار، وسط إقبال متوسط من المواطنين.

وجاءت "عروض الكميات" لتخطف الأنظار في محلات الطيور والأسواق الشعبية، حيث تسابق التجار في تقديم تخفيضات جاذبة على الشراء بالجملة (مثل الـ 3 و5 و10 كيلوجرامات) لتشجيع المستهلكين وتحريك حركة البيع والشراء.

​وشهدت حركة الأسعار والبورصة اليومية نشاط كبير بمختلف الأسواق، والتي جاءت تفاصيلها مشجعة للأسر المصرية لتدبير احتياجاتها الأسبوعية والشهرية.

​الفراخ البيضاء والبلدي.. “بورصة الكيلو والـ 10 كيلو”

و​استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء عند 80 جنيهاً، في حين قدم التجار عرضاً خاصاً بشراء 10 كيلوجرامات دفعة واحدة بسعر 750 جنيهاً (بواقع 75 جنيهاً للكيلو في العرض). ولمحبي "فراخ الحشو" الصغيرة، سجلت الـ 5 فرخات بيضاء (وزن كيلو وربع للواحدة) سعر 400 جنيه.

​أما عن الدواجن البلدية بمختلف أنواعها، فقد جاءت أسعارها على النحو التالي:

​الفراخ البلدي: سجلت 110 جنيهات للكيلو، مع عرض خاص للـ 10 كيلو بسعر 999 جنيهاً.

​البلدي الصعيدي وبلدي الحشو: استقرا عند 130 جنيهاً للكيلو.

​الفراخ العتاقي: سجلت 100 جنيه للكيلو، بينما هبط سعر الـ 10 كيلو منها إلى 800 جنيه.

​الديوك الأمهات البلدي: استقرت عند 100 جنيه، والأمهات الأبيض عند 80 جنيهاً للكيلو.

​البط والحمام والأرانب.. استقرار في سوق “الطيور الفاخرة”

و​حافظت الطيور الفاخرة والبلدية على أسعارها المتداولة منذ مطلع الأسبوع، وجاءت قيمتها السوقية اليوم كالتالي:

​الرومي البلدي: تربع على عرش الأسعار مسجلاً 170 جنيهاً للكيلو.

​البط البلدي والوز الشامورت: استقرا عند سعر موحد وهو 130 جنيهاً للكيلو.

​الأرانب البلدي: سجلت 120 جنيهاً للكيلو.

​الحمام الجامبو: استقر سعر الجوز منه عند 240 جنيهاً.

​أسعار مشتقات الدواجن وعروض "التوفير" اليوم

و​أجمع عدد من التجار على أن الإقبال الأكبر اليوم تركز على "القطعيات والمشتقات" نظراً لسرعة تحضيرها وتنوع العروض المتاحة عليها، والتي جاءت وفق الجدول التالي:

البانيه 220 جنيهاً الـ 5 كيلو بسعر 999 جنيهاً

الشيش طاووق 200 جنيه الـ 3 كيلو بسعر 499 جنيهاً

شاورما الفراخ 200 جنيه الـ 3 كيلو بسعر 499 جنيهاً

الأوراك 90 جنيهاً الـ 5 كيلو بـ 425 جنيهاً / الـ 10 كيلو بـ 799 جنيهاً

الدبابيس 140 جنيهاً الـ 3 كيلو بسعر 400 جنيه

الحمام الكداب 140 جنيهاً الـ 3 كيلو بسعر 400 جنيه

صدور بالعظم 140 جنيهاً الـ 3 كيلو بسعر 400 جنيه

الكبد والقوانص 100 جنيه الـ 2.5 كيلو بسعر 200 جنيه

الأجنحة والوينجز 60 جنيهاً

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الانخفاض الملحوظ الذي تشهده أسعار البيض والدواجن خلال الفترة الحالية يعود إلى زيادة المعروض في الأسواق بشكل كبير، نتيجة التوسع في الإنتاج بعد تجاوز الأزمات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها أزمة نقص الأعلاف وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.

وأوضح “الزيني” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” أن السوق تعمل وفقًا لآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن وفرة الإنتاج الحالية جاءت نتيجة قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة، وهو ما انعكس الآن على الأسواق في صورة انخفاضات متتالية في الأسعار.