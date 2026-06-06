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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بشرى لـ 12 مليون مواطن.. هل يشهد يوليو زيادة جديدة في المعاشات؟

المعاشات
المعاشات
قسم الخدمات

​حالة من الارتياح والترقب تسود الشارع المصري خلال الأيام الحالية، وتحديداً بين أوساط كبار السن والمتقاعدين، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات

ويمثل هذا الملف الحيوي محور اهتمام ما يقرب من 12 مليون مواطن ومستحق، ينتظرون الإعلان الرسمي عن النسبة المقررة لتحسين قواهم الشرائية ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية والضغوط الاقتصادية الراهنة.

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

​ومع دخول النصف الأول من شهر يونيو، تسارع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة المالية، الزمن لإنهاء الإجراءات المالية والاكتوارية تمهيداً لضخ الزيادة الجديدة في شرايين المنظومة مع مطلع العام المالي الجديد.

​لماذا يُعد شهر يوليو موعداً للزيادة؟

و​الحديث عن التوقيت ليس وليد المصادفة أو مجرد تكهنات، بل هو التزام تشريعي صارم؛ حيث حسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 هذا الأمر بشكل قاطع.

​وتنص مواد القانون على أن الزيادة السنوية للمعاشات تُستحق وتنزل في الحسابات المصرفية للمواطنين اعتباراً من الأول من يوليو من كل عام. 

زيادة المعاشات 2026

وبناءً عليه، فإن المعاشات الحالية لشهر يونيو تُصرف حالياً بالقيم المعتادة دون تغيير، على أن يبدأ تفعيل "المعاش المعدّل" في مطلع الشهر القادم مباشرة دون أي تأخير.

​الموازنة الجديدة والنسبة المتوقعة

و​تتضمن مسودة الموازنة العامة الجديدة للدولة، المعروضة حالياً على طاولة مجلس النواب، مخصصات مالية ضخمة ومستحدثة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات، فضلاً عن دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

​وتشير التوقعات والدراسات الاقتصادية المبدئية إلى الملامح التالية للزيادة المرتقبة:

النسبة المتوقعة: من المرجح أن تصل نسبة الزيادة السنوية إلى 15%، وهي النسبة المعتادة والمحسوبة وفقاً لمعدلات التضخم السنوية لضمان الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

الحد الأقصى: يخضع تحديد الحد الأقصى للقيمة المالية للزيادة للدراسات الاكتوارية التي تجريها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حالياً، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من مجلس الوزراء.

​ خريطة ومنافذ صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

​لتفادي التكدس والتسهيل على كبار السن، أتاحت الدولة منظومة صرف رقمية متكاملة تضمن وصول المستحقات بمرونة عبر عدة قنوات:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) في جميع البنوك العاملة في مصر متاحة على مدار 24 ساعة
  • مكاتب البريد المصري الفروع المنتشرة بالجمهورية خدمة مباشرة ومنتشرة في القرى
  • المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة لشركات الاتصالات الصرف الفوري والدفع الإلكتروني
  • منافذ "فوري" والخدمات السريعة المحلات والمراكز التجارية تقليل عناء السفر لمراكز المدن
طريقة حساب المعاشات بعد الزيادة في يناير 2025

الزيادة "حائط صد" أمام التضخم

​و​ينتظر ملايين المستحقين الأيام القليلة القادمة بكثير من الأمل، ترقباً للمؤتمر الصحفي الرسمي الذي سيعلن فيه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الأرقام النهائية والنسب الرسمية، ليسدل الستار على مرحلة الانتظار ويبدأ تطبيق الانفراجة المالية الموعودة.

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