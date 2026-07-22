انفراجة مؤقتة بعد موجة الحر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وتحذر من عودة الأجواء الساخنة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد التحسن النسبي في حالة الطقس، مؤكدًا أن البلاد تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة في تسجيل انخفاضات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة.

تعرض البلاد لموجة حارة

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن الانخفاض المتوقع يتراوح بين درجة إلى 3 درجات مئوية، ويستمر لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام، حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، مشيرًا إلى وجود احتمالية لتعرض البلاد لموجة حارة جديدة بعد ذلك.

فصل الصيف في مصر

وأكد مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات أن شهري يوليو وأغسطس يعدان ذروة فصل الصيف في مصر، حيث تشهد البلاد خلالهما عادة ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

ارتداء غطاء للرأس عند الخروج

ووجه شاهين عددًا من النصائح للمواطنين للتعامل مع الأجواء شديدة الحرارة، من بينها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، خاصة خلال ساعات الذروة، مع ضرورة ارتداء غطاء للرأس عند الخروج، والإكثار من تناول المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل تأثير ارتفاع الحرارة والرطوبة.