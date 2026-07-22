مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: الإستراتيجية الوطنية للتشغيل خطوة مهمة في منظومة العمل

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إنّ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خطوة مهمة في منظومة العمل بمصر، موضحًا: "نحن مسرورون جدًا أنه في عيد العمال بمصر في شهر مايو تم الإطلاق الرسمية للاستراتيجية، وتم ذلك بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه جرى إطلاق الاستراتيجية أيضا تحت مظلة العمل ومشاركة الوزارات والكيانات الحكومية والمنظمات المختلفة: "ولقد حققنا الكثير من التقدم الإيجابي، حيث تعد هذه الاستراتيجية شاملة".

وتابع: "نعمل على التنفيذ، وبهذه الطريقة نطور الأهداف المستقبلية، ونعمل على ضمان أن تكون هناك خطة تنفيذ صلبة وفعالة، ومن خلال هذه الاستراتيجية بإمكاننا أن نعرف الاحتياجات وأن نبني على كيفية الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وعليه يتم تحسين العمل في مصر".

حصلنا على الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي

وشدد، على أن الاستراتيجية خطوة إيجابية: "حصلنا على الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، ومع القطاع الخاص سنستطيع أن نحقق الكثير من النتائج الإيجابية بناءً على الأهداف التي وضعناها".