مانشستر سيتي يقترب من ضم أيوب بوعدي.. وليل يحدد مطالبه المالية

تتزايد فرص نادي مانشستر سيتي في حسم صفقة التعاقد مع الدولي المغربي الشاب أيوب بوعدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي النادي الإنجليزي لتدعيم خط وسطه استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب ما ذكره موقع TALKSPORT، فإن إدارة مانشستر سيتي وضعت لاعب وسط ليل الفرنسي على رأس أولوياتها، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب المغرب، خاصة خلال منافسات كأس العالم 2026، والتي لفتت أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن بوعدي كان محل اهتمام أندية آرسنال وليفربول، كما تابع تشيلسي اللاعب عن كثب خلال الفترة الماضية، قبل أن يصبح مانشستر سيتي الأقرب للفوز بخدماته.

وأوضح التقرير أن نادي ليل لا يمانع رحيل اللاعب، لكنه يشترط الحصول على 85.3 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيعه خلال الصيف الحالي.

وأضاف أن هناك سيناريو آخر قد يسمح لمانشستر سيتي بإتمام الصفقة مقابل 68.2 مليون جنيه إسترليني، في حال وافق على بقاء اللاعب مع ليل لمدة موسم إضافي على سبيل الإعارة، وهو الخيار الذي كان يفضله النادي الفرنسي لاستكمال تطور صاحب الـ18 عامًا.

ورغم ذلك، أكد التقرير أن هذا الاحتمال يبدو مستبعدًا، في ظل رغبة الجهاز الفني لمانشستر سيتي في ضم أيوب بوعدي بشكل فوري، ليكون ضمن عناصر الفريق بداية من الموسم الجديد.