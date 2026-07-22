الأهلي يخاطب اتحاد الكرة بشأن رخصة الأندية المحترفة.. ويطالب بإبراء ذمة الأندية من مستحقات الدولة

بدأ مسؤولو النادي الأهلي تحركات رسمية مع الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبين بإبراء ذمة الأندية من سداد مستحقات الجهات الحكومية، مثل الضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه، قبل إصدار رخصة الأندية المحترفة.

وأكدت مصادر أن الأهلي استوفى جميع المتطلبات الخاصة بالحصول على الرخصة، بعدما حصل على المخالصات الرسمية من الجهات المختصة، والتي تشمل الضرائب والتأمينات، إلى جانب سداد مستحقات الكهرباء والمياه.

وأضافت المصادر أن إدارة الأهلي استجابت كذلك لكافة طلبات اتحاد الكرة المتعلقة بملف الرخصة، بما في ذلك تقديم ميزانيات الشركات التابعة للنادي، والالتزام بجميع الاشتراطات والمستندات المطلوبة.

وفي الوقت نفسه، شددت المصادر على أن وزارة الشباب والرياضة مطالبة بالحرص على تحصيل جميع مستحقات الدولة، وعدم السماح بأي تهاون في هذا الملف من جانب أي نادٍ، بما يضمن تطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء.