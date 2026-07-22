رسميََا.. إنتر ميامي يعلن التعاقد مع كاسيميرو

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي بشكل رسمي تعاقده مع الدولي البرازيلي كاسيميرو في صفقة انتقال حر، ليزامل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ورحل كاسيميرو عن مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده هذا الصيف.

ووقع كاسيميرو عقدًا مع ميامي حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التجديد ليونيو 2029.

تعليق كاسيميرو

وقال كاسيميرو عبر الموقع الرسمي للنادي: "أكثر ما يحفزني وأعتقد أن هذا ينطبق على كل لاعب، هو الفوز والاستمرار في التطور، المشروع الذي يقدمه لي النادي، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل التعاقد معي يعنيان الكثير بالنسبة لي".

وأضاف: "أنا ممتن للغاية، ولا أستطيع الانتظار لبدء العمل حتى أرد هذه الثقة، ليس فقط خلال 90 دقيقة يوم المباراة، ولكن أيضًا في كل يوم هناك داخل التدريبات، كل ما يمكنني قوله هو شكرا لكم وسأقدم كل ما لدي من أجل رد المحبة والثقة التي منحني إياها النادي".