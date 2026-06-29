كاسيميرو يتوج بجائزة رجل مباراة البرازيل واليابان

تأهل البرازيل إلى دور الـ16، بعد الفوز على اليابان فى الوقت القاتل ، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد إن أر جي في دور الـ32، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وحصل كاسيميرو على جائزة رجل المباراة.

وأفتتح اليابان التهديف في الدقيقة 29، بعد تلاعب كايشو سانو لاعب منتخب اليابان بمدافعي منتخب البرازيل، وأطلق تسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى السفلية.

وأدرك البرازيل هدف التعادل في الدقيقة 56، بعدما قدم جابرييل تمريرة حاسمة جعلت المهمة سهلة للغاية لكاسيميرو لاعب منتخب البرازيل من مسافة قريبة، بعد أن تجاوزت الكرة الحارس، ولم يخطئ كاسيميرو في إيداع الكرة بضربة رأسية في سقف المرمى.

وخطف البرازيل بطاقة التأهل فى الدقيقة 96، بعدما كان برونو جيمارايش في وضعية جيدة للتسديد، لكنه رأى زميله وقرر تمرير الكرة له. استلم جابرييل مارتينيلي لاعب منتخب البرازيل الكرة ببراعة وتجاوز الحارس بتسديدة دقيقة ارتطمت بأسفل القائم الأيمن وسكنت الشباك.

تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، جابرييل ماجالهايس، دوجلاس سانتوس.

خط الوسط: برونو جيماريش، كاسيميرو، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماتيوس كونيا، ريان.

وجاء تشكيل منتخب اليابان كالتالي:

حراسة المرمى: زيون سوزوكي.

خط الدفاع: شوجو تانيجوتشي، تاكيهيرو تومياسو، هيروكي إيتو.

خط الوسط: ريتسو دوان، كايشو سانو، دايتشي كامادا، كيتو ناكامورا.

خط الهجوم: جونيا إيتو، أياسي أويدا، دايزين مايدا.