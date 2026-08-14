موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2026

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2026، حيث أوضح أن المرحلة يتم فتحها بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من التنسيق وإعلان النتيجة.

موعد الإعلان عن فتح تقليل الاغتراب

وأوضح أن مرحلة تقليل الاغتراب يتم فتحها لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد انطلاق المرحلة مع الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.

وكان قد أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 يوم الاربعاء 12 اغسطس 2026 وتستمر حتى يوم 16 اغسطس، حيث جاء الحد الأدنى للمرحلة بكل شعبة كالتالي:

التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ويتم إتاحة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق

https://tansik.digital.gov.eg/application/