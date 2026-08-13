كيف تُزيل همومك وتُغفر ذنوبك بالصلاة على النبي؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح خلال تصريح له، أن الله سبحانه وتعالى نادى المؤمنين بقوله: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، وهو نداء يدل على مكانة عظيمة لمن يُكثر من الصلاة والسلام على رسول الله.

الإكثار من الصلاة على النبي

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الإنسان في درجات الإيمان، مشيرًا إلى حديث سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مقدار ما يجعل له من الصلاة عليه، فكان الجواب في كل مرة: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك»، حتى قال: أجعل لك صلاتي كلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إذًا تُكفى همك ويُغفر لك ذنبك».

وأضاف أن هذه البشارة العظيمة تدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في تفريج الهموم ومغفرة الذنوب، مؤكدًا أهمية أن يجعل المسلم لنفسه وردًا ثابتًا من الصلاة والسلام على رسول الله، خاصة في المواسم المباركة.

وأشار إلى أن من الوسائل المهمة لتعظيم العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا قراءة سيرته العطرة، والتعرف على مواقفه في التعامل مع زوجاته وأبنائه وأصحابه وجيرانه، لما في ذلك من ترسيخ القيم العملية في حياة المسلم.

وأكد أن الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الأسرة، سواء في الرحمة بالأبناء أو حسن معاملة الزوجة، ينعكس على تربية الأبناء وتعلقهم بسنة النبي، مشددًا على أن التطبيق العملي هو الطريق الأهم لغرس هذه المعاني.