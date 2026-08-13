موعد مع الظلام.. حدث سماوي استثنائي يقترب من مصر بعد الكسوف الأخير

في وقت لا تزال فيه أنظار الملايين تتجه إلى السماء لمتابعة الظواهر الفلكية النادرة، كشفت بيانات وكالة ناسا عن حدث سماوي استثنائي ينتظر العالم خلال عام 2027، عندما يحجب القمر قرص الشمس بالكامل في ظاهرة الكسوف الشمسي الكلي.

وتشير بيانات ناسا إلى أن الكسوف المرتقب سيحدث يوم 2 أغسطس 2027، وسيكون من أبرز الظواهر الفلكية التي يمكن مشاهدتها خلال ذلك العام، إذ سيمر مسار الكسوف الكلي عبر مناطق واسعة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

السماء تستعد للمشهد المنتظر

يحدث الكسوف الشمسي عندما يتحرك القمر بين الأرض والشمس، فيحجب ضوء الشمس عن جزء من سطح الأرض. وعندما يتطابق الحجم الظاهري للقمر مع قرص الشمس بصورة تسمح بحجبه بالكامل، يدخل المشاهد الموجود داخل المسار المناسب في مرحلة الكسوف الكلي.

وخلال هذه اللحظات، تتحول السماء إلى مشهد استثنائي، إذ يظهر الغلاف الخارجي للشمس، المعروف باسم الهالة الشمسية أو الكورونا، بصورة لا يمكن رؤيتها عادة بسبب شدة سطوع سطح الشمس.

وتؤكد ناسا أن هذه الظاهرة لا تحمل قيمة جمالية فقط، بل توفر فرصة مهمة للعلماء لدراسة الغلاف الجوي الخارجي للشمس.

مصر ضمن مسار الظاهرة

اللافت أن مصر ستكون من بين الدول التي يمر بها مسار الكسوف الكلي المرتقب في 2027، إلى جانب أجزاء من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، بالإضافة إلى السعودية واليمن، بينما ستشهد مناطق أخرى من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط كسوفًا جزئيًا.

ويجعل وجود مصر ضمن نطاق الرؤية الكلية للحدث الظاهرة محط اهتمام كبير لدى هواة الفلك والباحثين، خصوصًا أن الكسوف الكلي من الظواهر التي تحتاج إلى موقع جغرافي محدد لمشاهدة مرحلة حجب الشمس بالكامل.

ظاهرة تستحق المتابعة.. لكن بحذر

وتوضح بيانات ناسا أن عام 2027 سيشهد أيضًا كسوفًا شمسيًا حلقيًا في 6 فبراير، إلى جانب ثلاثة خسوفات للقمر، لكن كسوف 2 أغسطس سيظل الحدث الشمسي الأبرز، باعتباره كسوفًا كليًا يمكن رؤيته من مناطق مأهولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ومع اقتراب الموعد، من المنتظر أن تتزايد الاستعدادات العلمية والسياحية لمتابعة الظاهرة، بينما يحذر المختصون من النظر مباشرة إلى الشمس خلال مراحل الكسوف الجزئي دون استخدام وسائل حماية مخصصة للعين، لأن ذلك قد يسبب أضرارًا خطيرة للرؤية.

وبحسب ناسا، يبدو أن السماء تخبئ موعدًا جديدًا لعشاق الفلك، وفي 2 أغسطس 2027 قد تتحول ساعات النهار إلى مشهد استثنائي، عندما يمر ظل القمر فوق أجزاء من المنطقة ويكشف للحظات وجهًا مختلفًا للشمس.