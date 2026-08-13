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ظلام في وضح النهار.. الآلاف يوثقون لحظة الكسوف الكلي للشمس في إسبانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ظلام في وضح النهار.. الآلاف يوثقون لحظة الكسوف الكلي للشمس في إسبانيا

الكسوف
الكسوف
القسم الخارجي

تحولت سماء ا، مساء الأربعاء 12 أغسطس 2026، إلى مسرح لظاهرة فلكية نادرة، بعدما شهدت مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد كسوفًا كليًا للشمس، جذب ملايين المتابعين وآلاف المصورين والهواة الذين تجمعوا في مواقع مختلفة لرصد الظاهرة وتوثيق لحظاتها النادرة بالصور ومقاطع الفيديو.

وشهدت مناطق تقع ضمن مسار الكسوف الكلي اختفاء قرص الشمس بالكامل خلف القمر لفترة وجيزة، ما أدى إلى تحول النهار إلى ظلام مؤقت، مع ظهور الهالة الشمسية المحيطة بقرص القمر، في مشهد فلكي استثنائي حظي بتغطية إعلامية واسعة.

 وأظهرت الصور المتداولة من مناطق إسبانية مختلفة القمر وهو يحجب الشمس، بينما بدت الهالة الخارجية للشمس واضحة خلال مرحلة الكسوف الكلي.

وأكدت وكالة الفضاء الأوروبية أن مسار الكسوف الكلي عبر إسبانيا امتد من الساحل الأطلسي باتجاه البحر المتوسط، بينما شهدت مناطق أوروبية أخرى كسوفًا جزئيًا.

 ووفق الوكالة، تحدث مرحلة الكلية عندما يغطي القمر الشمس بالكامل، بما يسمح برؤية الهالة الخارجية الخافتة للشمس.

وكان الحدث استثنائيًا بالنسبة لإسبانيا أيضًا من الناحية التاريخية؛ إذ يمثل أول كسوف كلي تشهده البلاد منذ أكثر من قرن، بعدما وقع آخر كسوف كلي مرئي من الأراضي الإسبانية عام 1912. ووصل الكسوف إلى مرحلة الكلية في إسبانيا بعد الساعة الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، وسط تجمعات جماهيرية كبيرة في مدن ومناطق ريفية اختيرت بعناية لمشاهدة الظاهرة.

ولم يقتصر الاهتمام على الجمهور المحلي، إذ استقطب الحدث زوارًا من دول مختلفة، فيما تحولت مواقع الرصد إلى نقاط تجمع رئيسية لعشاق الفلك والتصوير. واتخذت السلطات الإسبانية إجراءات أمنية وتنظيمية واسعة لمواجهة الحشود وإدارة حركة المرور، مع مشاركة آلاف من عناصر الشرطة في تأمين المناطق التي شهدت كثافة كبيرة من الزائرين.

وتكتسب الظاهرة أهمية إضافية بالنسبة لإسبانيا، التي تستعد لكسوف كلي آخر في أغسطس 2027، ما يجعلها محورًا رئيسيًا لمتابعي الظواهر الفلكية خلال السنوات المقبلة.

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