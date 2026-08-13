زلزال بقوة 5.53 درجة يضرب شمال غرب كشمير

ضرب زلزال بقوة 5.53 درجة شمال غرب منطقة كشمير صباح الخميس 13 أغسطس 2026، وفق بيانات المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، في هزة أرضية أعادت تسليط الضوء على النشاط الزلزالي المتكرر في منطقة جبال الهيمالايا.

وذكرت بيانات المركز أن الزلزال وقع عند الساعة 6:05 صباحًا بالتوقيت المحلي، وعلى عمق يقدر بنحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وهو ما يعني أن الهزة كانت سطحية نسبيًا، بما قد يجعل تأثيرها محسوسًا في المناطق القريبة من مركزها.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الهزة ارتبطت بمنطقة لاداخ وشمال غرب كشمير، فيما لم ترد، حتى وقت إعداد التقرير، معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة جراء الزلزال.

وتختلف تقديرات قوة الزلزال قليلًا بين الجهات والمصادر الزلزالية، إذ أوردت تقارير هندية الرقم 5.53 درجة، بينما نقلت مصادر أخرى تقديرًا يقارب 5.5 درجة، وهو اختلاف طبيعي في القراءات الأولية التي قد تخضع للتحديث مع وصول المزيد من البيانات من محطات الرصد.

وتقع كشمير ضمن نطاق جيولوجي شديد النشاط، نتيجة التقاء الصفيحة الهندية بالصفيحة الأوراسية، وهو ما يجعل مناطق شمال الهند وباكستان وأفغانستان عرضة لهزات أرضية متكررة متفاوتة القوة. وقد شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية عدة زلازل متوسطة، ما يجعل أجهزة الرصد تتابع أي نشاط لاحق أو هزات ارتدادية محتملة.

ولا يعني وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة بالضرورة حدوث دمار واسع، إذ يعتمد حجم الأضرار على عوامل عدة، أبرزها عمق الزلزال، وقرب المناطق المأهولة من مركزه، وطبيعة التربة، وجودة المباني.

وتواصل الجهات المختصة متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة، بينما تبقى البيانات الأولية قابلة للتحديث مع استكمال عمليات الرصد والتقييم الميداني.