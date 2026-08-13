لم نكن مقتنعين.. استخبارات واشنطن تشكك بمعلومات إسرائيل بشأن تهديد إيراني باغتيال ترامب

أعاد تقرير أمريكي حديث تسليط الضوء على واحدة من أكثر الوقائع الأمنية حساسية خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا، بعدما كشفت معلومات من مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن أجهزة الاستخبارات في واشنطن لم تكن مقتنعة بصورة كاملة بمصداقية معلومات إسرائيلية تحدثت عن تهديد إيراني محتمل يستهدف الرئيس الأمريكي.

وبحسب ما نقلته تقارير صحفية أمريكية، فإن التحذير الإسرائيلي أشار إلى احتمال وجود تهديد باستخدام صاروخ محمول على الكتف ضد طائرة ترامب أثناء مغادرته العاصمة التركية أنقرة، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وتسببت المعلومات في اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، رغم أن التقييم الاستخباراتي الأمريكي منح التهديد درجة ثقة منخفضة.

وتشير التفاصيل إلى أن جهاز الخدمة السرية قرر، رغم الشكوك الاستخباراتية، التعامل مع الاحتمال باعتباره خطرًا لا يمكن تجاهله.

وجرى تنفيذ عملية خداع أمنية، ظهر خلالها ترامب وكأنه يغادر على متن طائرة الرئاسة، قبل نقله بشكل سري إلى طائرة عسكرية أصغر، بينما بقي عدد من المسؤولين والصحفيين على متن الطائرة الأولى.

وتكشف الواقعة عن فجوة مهمة بين تقييمات أجهزة الاستخبارات وقرارات الحماية الرئاسية؛ إذ يمكن أن تدفع طبيعة المهمة الأمنية إلى اتخاذ احتياطات قصوى حتى عندما لا تكون المعلومات المتوافرة مؤكدة بما يكفي لإثبات وجود مخطط اغتيال فعلي.

كما تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيدًا عسكريًا وأمنيًا واسعًا، ما يجعل أي معلومات تتعلق بسلامة الرئيس الأمريكي موضع تدقيق بالغ داخل مؤسسات الأمن والاستخبارات في واشنطن.

ويؤكد التقرير، في الوقت نفسه، أن وجود شكوك أمريكية بشأن مصداقية التحذير الإسرائيلي لا يعني نفي وجود تهديد إيراني، وإنما يعكس اختلافًا في تقدير مستوى الثقة بالمعلومات الاستخباراتية المتاحة، وهو فارق جوهري عند تقييم مثل هذه التهديدات الحساسة.