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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

حقيقة الهزة الأرضية
حقيقة الهزة الأرضية
إسلام خالد

شعر عدد من المواطنين، منذ قليل، بـ هزة أرضية خفيفة في بعض مناطق القاهرة، ما أثار حالة من التساؤلات حول طبيعة ما شعروا به، وما إذا كان الأمر مرتبطًا بنشاط زلزالي.

هل حدث زلزال منذ قليل

أعلن الدكتور باسم النبوي رئيس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ما شعر به بعض المواطنين ليس زلزالًا، مشيرًا إلى أن الإحساس بالاهتزازات يرجع إلى أعمال إنشائية في منطقة شرق القاهرة.

وأكد رئيس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل تتابع النشاط الزلزالي على مدار الساعة، ولم يتم تسجيل زلزال يتوافق مع ما تم تداوله بشأن الهزة التي شعر بها المواطنون.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد حالة القلق لدى المواطنين بعد الزلزال الذي شهدته مصر مطلع أغسطس الجاري، والذي شعر به سكان القاهرة وعدد من المحافظات.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح في بيانات سابقة، أن بعض الاهتزازات المحسوسة قد تكون مرتبطة بأعمال صناعية أو إنشائية.

وشدد المصدر على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع زلازل.

هزة أرضية زلزال زلزالًا بكة القومية لرصد الزلازل

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