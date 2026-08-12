ندوة بطب الزقازيق لتدريب طلاب جامعة الطفل على الإسعافات الأولية

نظمت كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور محمود مصطفى طه، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أمل عطا، ندوة تدريبية لطلاب جامعة الطفل حول أساسيات الإسعافات الأولية، وذلك بالمركز العلمي بمبنى الجراحة الجديد، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من المرحلة الإعدادية.

تضمنت الندوة تدريب الطلاب بصورة عملية على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل السليم مع حالات الاختناق وانسداد مجرى الهواء لدى الكبار والأطفال، إلى جانب التعريف بالإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع الجروح والحروق والكسور ولدغات الحشرات وعضات القطط والكلاب.

وحرص الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب البشري، على التفاعل المباشر مع الطلاب خلال فعاليات الندوة، وتقديم النصائح والإجابة عن استفساراتهم، مؤكدا أهمية اكتساب الأطفال والطلاب للمهارات الطبية الأساسية والخبرات العملية منذ الصغر، بما يسهم في رفع قدرتهم على التعامل الصحيح مع الحالات الطارئة.

وشهدت الندوة مشاركة عدد من أساتذة قسم التخدير والعناية المركزة، والمدربين المعتمدين من جمعية القلب الأمريكية، وهم الدكتورة دلال سعود، والدكتورة هالة عبد الصادق العطار، والدكتورة ألفت عبد المنعم، والدكتورة الشيماء كامل، حيث قدموا شرحا عمليا للطلاب حول الإجراءات الأساسية الواجب اتباعها في حالات الطوارئ والإصابات المختلفة.

وتأتي الندوة في إطار حرص كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق على دعم الأنشطة التدريبية والتوعوية لطلاب جامعة الطفل، وإكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية والطبية التي تساعدهم على التصرف بشكل سليم وآمن عند مواجهة المواقف الطارئة.

وأقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور إسلام حامد، رئيس فريق عمل جامعة الطفل، وبمشاركة الطلاب في التدريبات العملية والتطبيقات التي قدمها أعضاء هيئة التدريس والمدربون المشاركون.