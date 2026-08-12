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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: أطفال قرى الشرقية والإسماعيلية كانوا في إجازة وبيساعدوا أهلهم.. «الطفل منهم يساوي 100 راجل»

بسمة وهبة
بسمة وهبة
رحمة سمير

دافعت الإعلامية بسمة وهبة عن الأطفال الذين كانوا يعملون خلال فترة الإجازة، موضحة أن وجود الطفل في الأرض أو مساعدته أسرته لا يعني بالضرورة أنه ضحية لتنظيم الأسرة أو أن أهله يهدرون طفولته. وقالت إن الأطفال الذين كانوا في فترة إجازة الصيف وينزلون إلى الزرع والطين، يختلف وضعهم عن الصورة التي يحاول البعض تقديمها.

وأضافت مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ كثيرًا من الأطفال في هذه السن ينزلون إلى الأرض خلال الإجازة، بينما هناك أطفال آخرون في مثل أعمارهم يعيشون حياة مختلفة ويخرجون ويتنزهون، مشيرة إلى أنها لا تحجر على أحد ولا تقول للناس «متخرجوش وتتفسحوش»، لكنها ترى أن الطفل أو الشاب أو الشابة الذين يأتون من الشرقية إلى الإسماعيلية للعمل «الطفل منهم يساوي 100 راجل»، لأنه يساعد والده ووالدته ويتحمل المسؤولية.

وأكدت وهبة أن أبناء الزرع والطين ليسوا أقل من غيرهم، قائلة إن الطفل الذي يستيقظ مبكرًا خلال إجازة الصيف ويمشي وسط الأرض، وتتسخ ملابسه بالطين وتلسع الشمس وجهه، يتعلم قيمة العمل والمسؤولية والاعتماد على النفس، مضيفةً، أن الفتاة التي تعيش هذه التجربة تتعلم كذلك قيمة الأسرة والعمل وتحمل المسؤولية، معتبرة أن هذه الخبرات «مش موجودة وبتتدرس في الكتب».

https://www.facebook.com/reel/1635920624625404?locale=ar_AR 

بسمة وهبة الشرقية والإسماعيلية إجازة الطفل

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