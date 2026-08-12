احترس.. اشياء غير متوقعة تسبب الكساح

قال الدكتور سارثاك سوني بكالوريوس الطب والجراحة، دكتوراه في الطب، أن هناك أسباب وعوامل عديدة وراء الإصابة بمرض الكساح.

ووفقا لما جاء في موقع فارم ايزي اليكم أسباب الكساح وأبرز العوامل التي تزيد احتمالات الإصابة.

أسباب الكساح

يُعدّ نقص فيتامين د السبب الأكثر شيوعًا للكساح، وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم والفوسفور وتمعدن العظام. وفي بعض الحالات، قد يؤدي انخفاض تناول الكالسيوم أو الفوسفور أيضًا إلى الإصابة بالكساح.

قد يكون مرض الكساح ناتجًا عن سوء التغذية (مكتسبًا) أو وراثيًا (موروثة)

يحدث الكساح الغذائي بسبب عدم كفاية فيتامين د من النظام الغذائي، أو التعرض المحدود لأشعة الشمس، أو سوء الامتصاص (كما هو الحال في حالات مثل مرض السيلياك).

ينتج الكساح الوراثي عن عيوب وراثية تؤثر على إنتاج فيتامين د أو تنشيطه أو عمله في الجسم.

قد تسبب بعض الأدوية (مثل مضادات الاختلاج)، وأمراض الكبد أو الكلى المزمنة، والاضطرابات التي تؤثر على استقلاب الفوسفات، الكساح.

عوامل الخطر

يتطور الكساح غالبًا عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من فيتامين د أو الكالسيوم أو الفوسفور، أو لا يستخدمها بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى ضعف العظام وقلة تمعدنها. ويكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة إذا كانوا:

اقضِ وقتاً قليلاً في الهواء الطلق أو تعرّض لأشعة الشمس بشكل محدود

امتلاك بشرة داكنة يقلل من إنتاج فيتامين د

يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية حصرية دون مكملات فيتامين د

العيش في مناطق ملوثة أو ذات خطوط عرض عالية حيث يكون التعرض لأشعة الشمس منخفضًا

هل ولدوا قبل الأوان أم كان

هناك نقص في فيتامين د لدى الأم أثناء الحمل

يعانون من متلازمات الامتصاص مثل مرض السيلياك

أعتمد بشكل أساسي على نظام غذائي نباتي