نائب المحافظ يترأس اجتماعا للتوجيه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات أولاً بأول بأسوان

فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتعامل الفورى مع أى حالات تعدى ، عقد السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ إجتماعاً مع نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء ، بحضور العميد عاطف عبد الله مدير شرطة المرافق ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على مشروع النظافة ، وذلك لمتابعة معدلات الأداء وتكثيف الجهود الميدانية .

تكثيف رفع الإشغالات والنظافة العامة

وخلال الإجتماع نقل نائب المحافظ تعليمات المهندس عمرو لاشين بشأن ضرورة رفع الإشغالات بشكل مستمر وأولاً بأول من مختلف الأحياء والمناطق السكنية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، مع تقسيم المناطق إلى قطاعات وتوزيع العمالة والمعدات بالشكل الذى يحقق المستهدف من أعمال رفع الإشغالات، إلى جانب زيادة جهود النظافة العامة وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة ونقلها إلى المناطق المخصصة لها بالمحطة الوسيطة .

إزالة التعديات فى المهد

وشدد السيد أسامة رزق داود على ضرورة التعامل الفورى مع أى حالات تعدٍ يتم رصدها وإزالتها فى المهد، من خلال منظومة المتغيرات المكانية، مع سرعة إزالة كافة الحالات المرصودة، ولا سيما الحالات المستحدثة، لمنع تفاقمها والحفاظ على حقوق الدولة .

متابعة ميدانية ومحاسبة المقصرين

وأشار نائب المحافظ إلى أنه تم تكليف المسئولين عن المتابعة الميدانية بالمحافظة بتنفيذ جولات مرور دورية على مختلف المناطق، وإعداد تقارير دورية بشأن مستوى الأداء وأى حالات قصور يتم رصدها ، مؤكداً أنه فى حالة التقاعس عن تنفيذ التكليفات بشكل حازم ورادع سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين .

الخلاصة :

يأتى الإجتماع فى إطار توجيهات محافظة أسوان لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتصدى الفورى للتعديات ، مع تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق ، ورفع كفاءة منظومة العمل الميدانى بما يسهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .