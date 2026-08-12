فى أسوان: غلق وتشميع عدد من المحلات والمطاعم المخالفة

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان جهودها لتحقيق الإنضباط بالأسواق والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ، والتأكد من سلامة السلع والمنتجات المعروضة، ومدى مطابقتها للإشتراطات الصحية والقانونية وصلاحيتها وجودتها للإستخدام .

غلق وتشميع محلات ومطاعم مخالفة

وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة لغلق وتشميع عدد من المحلات والمطاعم المخالفة بمدينة أسوان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت جهود الحملة عن غلق وتشميع عدد من المحلات والمطاعم لمخالفتها اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، وعدم إستيفاء التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط .

جهود متنوعة



وشارك فى تنفيذ الحملة أحمد عبد الراضى، ونجار عبد الرحمن، نائبا رئيس المدينة، ورؤساء أحياء جنوب وشرق المدينة، ومندوب هيئة سلامة الغذاء ، ومدير تراخيص المحلات بالوحدة المحلية، إلى جانب الجهات الأمنية، برئاسة العميد عاطف عبد الله مدير قسم شرطة المرافق بأسوان .

التأكيد على إستيفاء الإشتراطات والتراخيص

وخلال الحملة، تم التنبيه على أصحاب المحلات والمطاعم المخالفة بضرورة سرعة السير فى إجراءات الترخيص ، وإستكمال كافة المستندات والإشتراطات اللازمة لمزاولة النشاط بصورة قانونية، مع التأكيد على الإلتزام بجميع القواعد والضوابط المنظمة للعمل حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان تقديم سلع وخدمات آمنة ومطابقة للإشتراطات .



تواصل محافظة أسوان حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من إلتزام المحلات والمطاعم بالاشتراطات الصحية والقانونية مع غلق وتشميع المنشآت المخالفة وإتخاذ الإجراءات اللازمة بما يعزز الإنضباط ويحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .