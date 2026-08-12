غرامات فورية.. أمن الغربية يحرر 166 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

شنت إدارة مرور الغربية، حملة واسعة تم خلالها رصد مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

حملات مرورية

كان اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد هانى عزيز مدير إدارة مرور الغربية بضبط 166 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين

كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 54 ألفا و200 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.