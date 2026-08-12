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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل ما تشتري.. الجمبري يقفز 50 جنيهًا والبلطي يبدأ من 69 جنيهًا

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في الأسواق
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء ، تحركات جديدة بين الارتفاع والانخفاض، مع زيادة أسعار عدد من الأصناف الأكثر طلبًا في الأسواق، وعلى رأسها الجمبري بمختلف أنواعه، إلى جانب الكابوريا والسبيط والبوري، بينما تراجعت أسعار الماكريل والسردين وبعض الأصناف الأخرى.

وسجلت أسعار الجمبري زيادات ملحوظة، كان أبرزها الجمبري الممتاز والجامبو والمتوسط، بينما تحركت أسعار الأسماك الشعبية بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض، في الوقت الذي سجل فيه الماكريل المجمد والسردين تراجعًا في الأسعار.

أسعار السمك البلطي اليوم

استقر سعر البلطي الممتاز عند 103.64 جنيه للكيلو، بعدما سجل تغيرًا طفيفًا للغاية بلغ 0.03 جنيه فقط.

وسجل البلطي الصغير 69.22 جنيه للكيلو، متراجعًا 0.94 جنيه.

وبلغ سعر البلطي الأسواني 102.71 جنيه للكيلو، مرتفعًا 6.14 جنيه.

البلطي

وسجل فيليه البلطي 196.44 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 15.55 جنيه.

ووصل سعر قشر البياض إلى 176.33 جنيه للكيلو، مرتفعًا 6.33 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

جاءت أسعار الجمبري في مقدمة الأصناف الأكثر تداولًا التي سجلت ارتفاعًا اليوم.

ارتفع سعر الجمبري الصغير 6.83 جنيه، ليصل إلى 292.73 جنيه للكيلو.

وزاد سعر الجمبري المتوسط 29.82 جنيه، ليسجل 429.82 جنيه للكيلو.

وصعد الجمبري الممتاز بقيمة 51.75 جنيه، ليصل إلى 555.54 جنيه للكيلو.

الجمبري

كما ارتفع الجمبري الجامبو 49.43 جنيه، مسجلًا 669.79 جنيه للكيلو.

وزاد سعر الكابوريا 9.58 جنيه، ليصل إلى 183.04 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر السبيط 15.57 جنيه، ليسجل 369.39 جنيه للكيلو.

كما زاد سعر البوري الممتاز 13.61 جنيه، ليصل إلى 231.89 جنيه للكيلو، بينما ارتفع البوري المتوسط 5.07 جنيه، مسجلًا 176.32 جنيه.

وسجل المكرونة السويسي زيادة قدرها 2.85 جنيه، ليصل إلى 136.60 جنيه للكيلو، وارتفع المكرونة الخليجي 2.21 جنيه إلى 121.97 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

تراجعت أسعار عدد من الأصناف اليوم، في مقدمتها الماكريل والسردين.

انخفض سعر الماكريل المجمد بقيمة 7.22 جنيه، ليسجل 169.14 جنيه للكيلو.

وتراجع السردين المجمد 5.12 جنيه، ليصل إلى 117.84 جنيه للكيلو.

كما انخفض سعر المرجان المتوسط 0.60 جنيه، ليسجل 153.63 جنيه للكيلو.

وتراجع البياض الممتاز 1.55 جنيه، ليصل إلى 164.62 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو البلطي اليوم سعر الجمبري اليوم أسعار السمك في الأسواق سعر كيلو البوري اليوم سعر كيلو السبيط اليوم

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