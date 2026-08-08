أسعار الأسماك اليوم السبت 8 أغسطس 2026.. ارتفاع الجمبري والبلطي يبدأ من 70 جنيهًا

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم السبت 8 أغسطس 2026 تحركات متباينة، حيث ارتفعت أسعار عدد من الأصناف الأكثر طلبًا، على رأسها الجمبري والسبيط والماكريل والبوري، إلى جانب بعض أنواع البلطي، بينما تراجعت أسعار أصناف أخرى مثل الجمبري الصغير والسردين المجمد والبياض الممتاز، وسط استمرار تغيرات الأسعار وفقًا لحركة العرض والطلب.

وسجلت أسعار البلطي والجمبري تفاوتًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، مع استمرار صعود عدد من الأصناف البحرية مرتفعة القيمة.

البلطي يواصل الارتفاع

سجل البلطي الصغير 70.59 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.89 جنيه، فيما بلغ سعر البلطي الأسواني 96.88 جنيهًا، بارتفاع 1.58 جنيه، بينما سجل البلطي الممتاز 103.94 جنيهًا للكيلو.

كما ارتفع سعر فيليه البلطي إلى 191.43 جنيهًا للكيلو، بزيادة 5.47 جنيه، بينما سجل قشر البياض 170.92 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 2.07 جنيه.

الجمبري يقود الارتفاعات

تصدر الجمبري الممتاز قائمة الارتفاعات، بعدما سجل 517.04 جنيهًا للكيلو، بزيادة بلغت 21 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجمبري الجامبو 627.56 جنيهًا، بارتفاع 16.12 جنيه.

وسجل الجمبري المتوسط 399 جنيهًا للكيلو، بزيادة 11.69 جنيه.

كما ارتفع سعر السبيط إلى 349.29 جنيهًا للكيلو، والماكريل المجمد إلى 176.04 جنيهًا، بينما سجل القاروص 292.58 جنيهًا، والوقار 300 جنيه للكيلو.

وشملت الارتفاعات أيضًا الكابوريا التي سجلت 178.81 جنيهًا، والبوري الممتاز 222.17 جنيهًا، والبوري المتوسط 179.46 جنيهًا.

كما ارتفع سعر المرجان الممتاز إلى 189.89 جنيهًا، والمرجان المتوسط إلى 156.28 جنيهًا للكيلو.

تراجع السردين والجمبري الصغير

وفي المقابل، انخفض سعر الجمبري الصغير إلى 275.31 جنيهًا للكيلو، بتراجع 2.27 جنيه، كما تراجع سعر السردين المجمد إلى 120.13 جنيهًا، بانخفاض 2.47 جنيه.

وسجل سمك الموزة 119.04 جنيهًا للكيلو، بعد تراجع بلغ 6.10 جنيه، فيما انخفض سعر البياض الممتاز إلى 163.33 جنيهًا، بتراجع 3.27 جنيه.

كما سجل أحد أصناف السمك 156.04 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3.17 جنيه، لتواصل الأسواق تسجيل تحركات متفاوتة في أسعار الأسماك وفقًا لتغيرات العرض والطلب.