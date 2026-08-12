مسيرة أوكرانية تقتل طفلا روسيا.. وتضرر 4 شركات وأكثر من 20 مبنى

قال رئيس بلدية نوفوروسيسك، أندريه كرافتشينكو، عبر تطبيق تيليجرام اليوم، الأربعاء، إن هجوماً بطائرة مسيرة ليلاً أسفر عن مقتل طفل وإلحاق أضرار بأربع شركات وأكثر من عشرين مبنى سكنيا في مدينة نوفوروسيسك الساحلية الروسية على البحر الأسود.

وقال فينيامين كوندراتيف، حاكم منطقة كراسنودار الجنوبية الروسية حيث تقع نوفوروسيسك، في بيان منفصل على تطبيق تيليجرام، إن ثمانية أشخاص، بينهم طفل، أصيبوا في الهجمات التي أسفرت أيضاً عن مقتل شخص آخر وإصابة عدد قليل آخر في المنطقة الأوسع.

انتشر على موقع تيليجرام عدد من المنشورات غير الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أنها تعرض صوراً لبرج من اللهب والدخان يتصاعد من مكان ما في نوفوروسيسك، وهي مركز رئيسي لتصدير النفط والحبوب.

في مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم التي تخضع لروسيا، تم إسقاط أكثر من ثلاثين طائرة مسيرة، حسبما صرح حاكم المدينة، ميخائيل رازفوزاييف، عبر تطبيق تيليجرام.

وأضاف أن الهجوم ألحق أضراراً ببعض المنازل، لكن لم تُسجل أي إصابات.

وفي سياق منفصل، قال الحاكم إيفان فيدوروف على تطبيق تيليجرام إن هجوماً روسياً تسبب في اندلاع حريق في مركز تجاري بمدينة

زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، ونشر صوراً لمبنى مشتعل.

وأضاف فيدوروف أن الهجوم تسبب في قطع التيار الكهربائي عن حوالي 1200 مستهلك في زابوريجيا.

وقال سيرجي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة أوديسا، أكبر ميناء بحري في أوكرانيا، على تطبيق تيليجرام، إن هجوماً روسياً منفصلاً على أوديسا، أكبر ميناء بحري في أوكرانيا، ألحق أضراراً بالبنية التحتية هناك، دون تقديم تفاصيل.

كثّفت موسكو مؤخراً ضرباتها على منشآت الغذاء والزراعة والتخزين في أوكرانيا، رداً على هجمات كييف على مراكز الطاقة والموانئ والخدمات اللوجستية الروسية. وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء بأن كييف قدّمت مقترحات للمفاوضين الأمريكيين بشأن خطة لإنهاء الحرب التي بدأت مع التدخل الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.