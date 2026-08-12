القوات الروسية تستهدف مستودعًا يزود القوات الأوكرانية بالوقود في ميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية، استهدفت مستودعًا للوقود ومواد التشحيم يزود وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود في ميناء أوديسا.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه "خلال الليل، استهدفت أسلحة جوية عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى مستودعًا للوقود ومواد التشحيم يزود وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود في ميناء أوديسا".

وأضافت: "تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف البنى التحتية للموانئ والسفن البحرية الأوكرانية المنتشرة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".