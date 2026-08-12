القومي لحقوق الإنسان: تمكين الشباب يبدأ بالاستماع لأصواتهم ومشاركتهم في صناعة القرار

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم الدولي للشباب، 12 أغسطس، أن تمكين الشباب يبدأ بضمان حقوقهم، والاستماع إلى أصواتهم، وإشراكهم بصورة حقيقية في القرارات التي تمس حاضرهم ومستقبلهم.

وشدد المجلس على أهمية ترجمة ما كفله الدستور والتشريعات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية ذات الصلة إلى واقع ملموس، يضمن للشباب الحق في التعليم والعمل اللائق وتكافؤ الفرص وحرية الرأي والتعبير والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة دون تمييز.

وأكد المجلس، أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من السياسات، وإنما أصحاب حقوق وشركاء في صياغتها وصنعها، مشيرا إلى مواصلة العمل على توسيع مساحات الحوار معهم، وإدماج قضاياهم وأولوياتهم في أعمال المجلس وتوصياته.