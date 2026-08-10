القومي لحقوق الإنسان يبحث مع وفد السفارة الأمريكية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفدا من السفارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة كاديدياتو مجاسا، مسؤول حقوق الإنسان بالمكتب السياسي للسفارة، وذلك بمقر المجلس في القاهرة الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس والمستشار القائم بأعمال الأمين العام.

وتناول اللقاء أعمال وأنشطة المجلس في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تشكيله الجديد، إلى جانب بحث سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الصلة.

كما ناقش الجانبان آليات تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان، في إطار اهتمام المجلس بتطوير علاقاته مع الجهات والمؤسسات المعنية بهذا المجال.