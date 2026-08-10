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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"فِشِنك" .. الأهلي والزمالك يرفضان عروض الخليج وأوروبا

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حمزة شعيب

شهدت الفترة الأخيرة وصول عدد من العروض الخارجية لعدد من لاعبي الأهلي والزمالك، في ظل تحركات الأندية الخليجية والأوروبية لتدعيم صفوفها، إلا أن قطبي الكرة المصرية تمسكا بعدد من نجومهما ورفضا التفريط في خدماتهم خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاءت أبرز العروض التي وصلت إلى لاعبي الأهلي والزمالك كالتالي:

محمد عبد المنعم: تلقى مدافع نيس الفرنسي اتصالات بشأن إمكانية العودة إلى النادي الأهلي، إلا أن اللاعب طلب الحصول على راتب يصل إلى مليونين ونصف المليون دولار، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة القلعة الحمراء.

خوان بيزيرا: تلقى لاعب الزمالك اهتمامًا من نادي شباب الأهلي الإماراتي، ولوّح النادي الإماراتي بإمكانية تقديم عرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب، إلا أن الزمالك تمسك باستمرار بيزيرا، قبل أن يصرف شباب الأهلي النظر عن إتمام الصفقة.

أحمد فتوح: تلقى ظهير الزمالك عرضًا من نادي الفتح السعودي، إلا أن إدارة النادي الأبيض رفضت فكرة التفريط في اللاعب، وتمسكت باستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

مصطفى شوبير: تلقى حارس مرمى الأهلي عرضًا من نادي نورشيلاند الدنماركي، مقابل مليون وربع المليون دولار، إلا أن إدارة النادي الأهلي رفضت العرض وتمسكت باستمرار الحارس ضمن صفوف الفريق.

إمام عاشور: تلقى لاعب وسط الأهلي عروضًا من نادي اتحاد جدة السعودي وكونيا سبور التركي، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت رحيله، في ظل تمسك النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وتؤكد هذه التحركات تمسك الأهلي والزمالك بعدد من العناصر الأساسية، رغم الإغراءات المالية والعروض الخارجية، في ظل رغبة قطبي الكرة المصرية في الحفاظ على القوام الأساسي والمنافسة بقوة خلال الموسم الجديد.

الاهلي الزمالك احمد فتوح

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