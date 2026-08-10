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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يلتحق بتمارين ريال مدريد بعد عطلة طويلة

كيليان مبابي
كيليان مبابي
حسام الحارتي

التحق قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي الإثنين بتمارين فريقه ريال مدريد الإسباني بعد عطلة امتدت لثلاثة أسابيع، وذلك بصحبة الوافدين الجديدين إلى النادي الملكي مواطنه إبراهيما كوناتيه والظهير الإسباني مارك كوكوريّا بطل مونديال 2026.
 

وأجرى اللاعبون الثلاثة الفحوص الطبية قبل المشاركة في أول حصة تدريبية لهم صباح الإثنين تحت إشراف المدرب الجديد-القديم البرتغالي جوزيه مورينيو، العائد إلى ريال مدريد بعد 13 عاماً على مروره الأول بالنادي الملكي.

وأمضى مبابي، هداف مونديال 2026 الذي حلت فيه فرنسا رابعة، الأسابيع الثلاثة الماضية في إجازة، لاسيما في إيبيسا بجزر الباليار الإسبانية، برفقة صديقه وزميله السابق في باريس سان جرمان الدولي المغربي أشرف حكيمي.

ونشر المهاجم الفرنسي مقاطع الفيديو لتمارينه على انستغرام، بصحبة المعد البدني مواطنه سيباستيان دوفيلا.

ومن المنتظر أن يلتحق بالتمارين الإثنين الفرنسي الآخر أوريليان تشواميني والإنجليزي جود بيلينغهام اللذان شاركا أيضا في المونديال.

ويخوض العملاق الإسباني ثلاث مباريات تحضيرية في الأيام المقبلة، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني على ملعب إسبانيول في 22 أغسطس.

قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ريال مدريد الإسباني إبراهيما كوناتيه

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