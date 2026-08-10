بعد تراجع فرصه.. هل ينتقل إندريك من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد؟

يبدو أن مستقبل البرازيلي إندريك داخل ريال مدريد بات على مفترق طرق بعدما أصبح المهاجم الشاب أمام معادلة صعبة بين البقاء في النادي الملكي والمنافسة على دقائق محدودة أو الرحيل بحثًا عن مساحة أكبر للمشاركة وإثبات نفسه على مستوى البطولات الأوروبية.

وبعدما كان انتقال إندريك إلى ريال مدريد يمثل واحدة من أبرز خطوات مسيرته الكروية يجد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا نفسه الآن مضطرًا إلى دراسة مستقبله من جديد في ظل ازدحام الخيارات الهجومية داخل الفريق وتعاقد النادي مع الإسباني كارلوس إسبي إلى جانب وجود أسماء أخرى قادرة على شغل مراكز الخط الأمامي.

وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض الأندية الأوروبية في الاستفسار عن موقف اللاعب برز مانشستر يونايتد كأحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدماته سواء من خلال الإعارة أو صيغة أخرى تسمح له بالحصول على فرصة أكبر للعب.

إندريك أمام معركة صعبة داخل ريال مدريد

لم تكن حسابات إندريك داخل ريال مدريد سهلة منذ البداية لكن المنافسة أصبحت أكثر تعقيدًا مع التحركات الأخيرة للنادي في سوق الانتقالات.

فاللاعب البرازيلي لا يواجه منافسة على مركز واحد فقط وإنما يجد نفسه وسط قائمة هجومية تضم مجموعة من الأسماء التي تحظى بأفضلية واضحة في حسابات الجهاز الفني.

ويأتي كيليان مبابي في مقدمة الخيارات الهجومية بينما منح التعاقد مع كارلوس إسبي الفريق خيارًا إضافيًا في مركز المهاجم الصريح.

وفي الوقت نفسه تزداد المنافسة على الجبهة اليمنى مع وجود أكثر من لاعب قادر على المشاركة في هذا المركز وهو ما يجعل حصول إندريك على سلسلة منتظمة من المباريات أمرًا بالغ الصعوبة.

وبالتالي فإن القضية بالنسبة للمهاجم البرازيلي لم تعد مجرد انتظار فرصة وإنما تتعلق بقدرته على الحصول على عدد كافٍ من الدقائق للحفاظ على تطوره.

مورينيو يريد قائمة قصيرة

وتزداد صعوبة موقف إندريك مع رغبة المدير الفني لريال مدريد جوزيه مورينيو في العمل بقائمة محدودة من اللاعبين.

وقال مورينيو عقب مباراة بودابست إنه يريد قائمة تضم 20 لاعبًا بالإضافة إلى اللاعبين المصابين في الوقت الحالي.

وتحمل هذه الرؤية الفنية تأثيرًا مباشرًا على عدد من لاعبي ريال مدريد خصوصًا أولئك الذين لا يضمنون الحصول على دور أساسي أو منتظم.

ومن بين الأسماء التي ارتبطت بإمكانية الرحيل أو الإعارة كامافينغا وأسنسيو بينما يبدو أن إندريك أصبح أيضًا أمام خيار البحث عن تجربة جديدة إذا تأكد له أن فرص مشاركته ستكون محدودة.

تجربة ليون غيرت حسابات إندريك

لا يبدأ إندريك التفكير في الرحيل من نقطة الصفر فاللاعب خاض بالفعل تجربة إعارة مع ليون الفرنسي وكانت تلك التجربة بمثابة فرصة مهمة بالنسبة له للعودة إلى المشاركة بصورة منتظمة وإظهار قدراته بعيدًا عن ضغط المنافسة داخل ريال مدريد.

وخلال نصف موسم مع ليون قدم المهاجم البرازيلي مستويات لافتة حيث سجل 8 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة خلال 21 مباراة.

ولم يكن تأثير هذه التجربة فنيًا فقط وإنما ساعدت إندريك أيضًا على العودة إلى حسابات منتخب بلاده والمشاركة ضمن قائمة البرازيل في كأس العالم.

ولهذا السبب فإن فكرة الإعارة مرة أخرى ليست بالنسبة له تراجعًا أو خطوة إلى الخلف بل قد تكون وسيلة للحفاظ على تطوره واكتساب المزيد من الخبرة قبل العودة إلى ريال مدريد.

لماذا قد يفضل إندريك الرحيل؟

المعادلة التي يفكر فيها إندريك تبدو واضحة فالبقاء في ريال مدريد يعني الاستمرار داخل واحد من أكبر أندية العالم والتدرب يوميًا مع نخبة من أفضل اللاعبين لكنه في الوقت نفسه قد يعني الحصول على دقائق محدودة.

أما الرحيل على سبيل الإعارة فيمنحه فرصة أكبر للمشاركة وربما لعب دور أساسي في فريق أوروبي وهو ما يحتاجه في هذه المرحلة من مسيرته.

ولذلك فإن اللاعب يضع عدة شروط قبل الموافقة على أي عرض جديد أبرزها الانتقال إلى فريق يشارك في إحدى البطولات الأوروبية مع أفضلية واضحة للأندية التي تخوض دوري أبطال أوروبا.

كما يريد إندريك ضمان الحصول على فرصة حقيقية للمنافسة على مركز المهاجم الأساسي بدلًا من الانتقال إلى نادٍ جديد ليجد نفسه في الوضع نفسه الذي يعيشه حاليًا.

مانشستر يونايتد يظهر في الصورة

وسط هذه الحسابات دخل مانشستر يونايتد دائرة الاهتمام بالمهاجم البرازيلي ويبدو النادي الإنجليزي وجهة مناسبة لشروط إندريك خاصة أن الفريق يمكن أن يوفر له مساحة أكبر للمشاركة مقارنة بالوضع الذي يواجهه في ريال مدريد.

كما أن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي سيمنح اللاعب فرصة لخوض تجربة مختلفة في واحدة من أقوى المسابقات الأوروبية وهو ما قد يساعده على تطوير جوانب جديدة في أسلوب لعبه.

ولا يتعلق الأمر بالنسبة لإندريك بالانتقال من ريال مدريد لمجرد الانتقال وإنما بالبحث عن المكان الذي يستطيع من خلاله استعادة دوره كلاعب أساسي وهنا تأتي أهمية عرض مانشستر يونايتد.