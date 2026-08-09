فينيسيوس جونيور يساند كامافينجا بعد انتقادات جماهير ريال مدريد

أظهر البرازيلي فينيسيوس جونيور موقفًا داعمًا تجاه زميله الفرنسي إدواردو كامافينجا، في ظل الانتقادات القوية التي تعرض لها لاعب الوسط خلال فترة إعداد ريال مدريد للموسم الجديد، ليؤكد الجناح البرازيلي دوره القيادي المتزايد داخل غرفة ملابس الفريق الملكي.

فينيسيوس يتحمل مسؤولية القيادة

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، أصبح فينيسيوس جونيور بعد تجديد عقده مع ريال مدريد أحد أكثر لاعبي الفريق خبرة، كما بات ضمن قادة المجموعة، وهو ما يفرض عليه مسؤوليات أكبر داخل وخارج الملعب.

ولا تقتصر مهمة اللاعب البرازيلي على تقديم مستوياته الفنية، وإنما تمتد إلى المساهمة في الحفاظ على تماسك الفريق ودعم زملائه، خاصة في الأوقات الصعبة، في ظل المكانة الجديدة التي حصل عليها داخل النادي.

كامافينجا تحت الضغط

ويأتي موقف فينيسيوس في الوقت الذي أصبح فيه كامافينجا أحد أكثر لاعبي ريال مدريد تعرضًا للانتقادات خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ولم يقدم لاعب الوسط الفرنسي المستويات المنتظرة منه خلال المباريات التحضيرية، وهو ما دفع جزءًا من جماهير ريال مدريد إلى انتقاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل إن بعض المشجعين ذهبوا إلى المطالبة برحيله عن الفريق.

ولا يمانع ريال مدريد في دراسة إمكانية إيجاد حل لمستقبل كامافينجا، إلا أن اللاعب يتمسك بالبقاء داخل ملعب سانتياجو برنابيو، ويرغب في إثبات قدرته على أن يصبح عنصرًا مهمًا في حسابات المدرب جوزيه مورينيو.

أخطاء جديدة أمام فيرينتسفاروش

وعاد كامافينجا، أمس، ليكون مجددًا في دائرة الانتقادات خلال مباراة ريال مدريد أمام فيرينتسفاروش، بعدما ارتكب عددًا من الأخطاء أثناء محاولة بناء اللعب والخروج بالكرة من الخلف.

وأثارت هذه الأخطاء المزيد من الشكوك حول مستوى اللاعب، كما دفعت عددًا من جماهير ريال مدريد إلى المطالبة بتدعيم خط الوسط والتعاقد مع لاعب جديد قبل انطلاق الموسم.

رسالة دعم من فينيسيوس

وبعد نهاية المباراة، حرص فينيسيوس جونيور على توجيه رسالة دعم واضحة إلى زميله الفرنسي، بعدما نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على «إنستجرام»، وأرفقها برمز تعبيري يحمل معنى «الجنرال».

وجاءت رسالة الجناح البرازيلي بمثابة إعلان واضح عن مساندته لكامافينجا في هذه الفترة الصعبة، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية التي يتعرض لها اللاعب.

ويعرف فينيسيوس أكثر من غيره حجم الضغوط والانتقادات التي يمكن أن يتعرض لها لاعبو ريال مدريد، لذلك حرص على الوقوف إلى جانب زميله وإظهار دعمه له بشكل علني.

قائد جديد داخل غرفة الملابس

ويرغب فينيسيوس جونيور في أن يشعر جميع زملائه بأهميتهم داخل الفريق، مع التأكيد على أنه سيكون إلى جانبهم في الأوقات الصعبة، وهو الدور الذي بدأ اللاعب البرازيلي في القيام به بالفعل.

وبات فينيسيوس، الذي أصبح أحد قادة ريال مدريد، يتعامل مع مسؤوليته الجديدة بصورة مختلفة، ويسعى لإثبات أنه لا يمثل قوة هجومية بارزة داخل الملعب فقط، وإنما أصبح أيضًا قائدًا حقيقيًا داخل غرفة الملابس.