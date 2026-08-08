ريال مدريد يهزم فيرنكفاروش المجري وديّا

فاز ريال مدريد وديا اليوم السبت على فيرينكفاروش المجري بنتيجة 2-1 في المواجهة الودية التي أقيمت على أرضية ملعب "جروباما ستايدوم" في العاصمة المجرية بودابست، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وتحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، دخل ريال مدريد مباراته الودية الرابعة بتشكيلة ضمت عددا من اللاعبين الشبان من بينهم ماريو ريفاس الوافد حديثا من نادي ليفانتي وإيسبي اللاعب الصاعد من الفريق الرديف "ريال مدريد كاستيا".

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الشوط الأول عبر النجم الإسباني حديثا ريفاس في الدقيقة 41 ليمنح فريقه التقدم برأسية رائعة بعد ركلة ركنية نفذها أردا غولر.

وفي الشوط الثاني، ضاعف كارلوس إيسبي النتيجة بإحرازه هدفا ثانية في الدقيقة الـ49 برأسية أيضا.

وقلص فيرنكفاروش الفارق بهدف لاعبه البوسني كينان كودرو في الدقيقة الـ57.

وشهدت بقية أطوار المباراة سيطرة لفريق ريال مدريد، إذ فرض رجال المدرب جوزيه مورينيو أسلوبهم لكن دون إضافة أهداف أخرى.

وشهدت المباراة مشاركة عدة أسماء في تشكيل ريال مدريد وتجربة الوافدين الجدد مثل دينزل دومفريس فضلا عن مشاركة فينيسيوس جونيور الأولى في الفترة التحضيرية.

ريال مدريد ضد إسبانيول

ويواصل ريال مدريد عروضه المقنعة بعد فوزه على ليجانيس وتعادله مع فيورنتينا، لينهي رابع مباريات الإعداد بفوز إيجابي قبل بدء المنافسات الرسمية في الدوري الإسباني يوم 22 أغسطس من خلال ملاقاة إسبانيول.