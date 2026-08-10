قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. موسكو تعترض 456 مسيرة

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، مقتل 12 شخصًا وإصابة 39 آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا على مدينة نيجنيكامسك غرب روسيا، وفقًا لما أوردته وكالة «ريا نوفوستي».

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها اعترضت 456 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل، مشيرةً إلى أن الهجمات استهدفت نحو 15 منطقة روسية، ووصفت الهجوم على نيجنيكامسك بأنه «واسع النطاق» واستهدف المدينة الصناعية.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل خمسة أشخاص جراء غارة جوية روسية استهدفت منطقة خاركيف، في أحدث تصعيد للهجمات المتبادلة بين البلدين.