خالد الغندور يحتفل بعيد ميلاد حسام وإبراهيم حسن: كلنا برج الأسد

احتفل الإعلامي خالد الغندور بعيد ميلاد التوأم كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن المدير الفني والمدرب العام لمنتخب مصر.

ونشر الغندور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورة للتوأم، وعلق عليها قائلاً:"كل سنة وانتم طيبين كباتن مصر وزملاء الملاعب كابتن حسام وكابتن ابراهيم عيد ميلاد سعيد وكلنا برج الأسد".

يحتفل اليوم الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ 60 بعد مسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين داخل المستطيل الأخضر، قبل أن يواصل رحلته من المنطقة الفنية مديرا فنيا، محافظا على حضوره في المشهد الكروي المصري وصاحب إنجازات مميزة للفراعنة في كل عقد.

حسام حسن من مواليد 10 أغسطس 1966 بمدينة حلوان جنوب القاهرة، ليصبح لاحقا أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة العربية والإفريقية، بعدما رسخ اسمه كواحد من أبرز هدافي منتخب مصر عبر تاريخه، وصاحب سجل تهديفي مميز على المستويين القاري والدولي، ويعد من أكثر لاعبي المنتخب الوطني مشاركة على مدار التاريخ.

حسام حسن وشقيقه إبراهيم المرتبطان بقوة طوال مشوارهم الكروي كانا الصفقة الأبرز في العقد الماضي بالانتقال التاريخي من الأهلي للزمالك في صفقة انتقال حر .