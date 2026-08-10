116 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

أفادت وسائل الإعلام الفلطسينية باستمرار الانتهاكات للحرم القدسي الشريف، وذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي وفر الحماية لـ 116 مستوطناً قاموا باقتحام المسجد الاقصى المبارك منذ صباح اليوم.

وقام المستوطنون بتجاوزتهم الشنيعة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي تمنح مواطنيها الحق في فعل ما يريدون رغم تطرفهم، دون أن تمنح الفلسطينيين أصحاب الأرض أي حق.



اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح يوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين أدّوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم خلال الاقتحام.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، وسط مواصلة قرارات الإبعاد عن باحاته لفترة تتراوح بين أسبوع و6 أشهر.

وتجددت الدعوات الفلسطينية والمقدسية لأهالي القدس والداخل المحتل، لشد الرحال والرباط داخل باحات الأقصى، إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.